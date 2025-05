In vista della partita valida per la 37esima giornata di Premier League, tornano alla memoria gli otto gol del match di 14 anni fa.

A volte bastano 90 minuti per capire come le cose possono cambiare in maniera repentina. Molte partite sono a senso unico, altre bloccate, altre ancora delle montagne russe di emozioni. Tra quest'ultime ci sono partite che si ribaltano da un momento all'altro, regalando incredulità e spettacolo. Questa domenica, 18 maggio, l'Arsenal sfiderà il Newcastle: una partita che rievoca il ricordo di quei folli 90 minuti del St. James' Park nella stagione 2010/11.

Tsunami Gunners: quattro reti in 26 minuti — È il 5 febbraio 2011, alla Sports Direct Arena di Newcastle si presentano i Gunners di Arsène Wenger. L'obiettivo era quello di rimanere ancorati al podio della Premier League, dove le due squadre di Manchester e il Chelsea stavano lottando per la guida della classifica - che da lì a poco sarebbe stata una prerogativa dei Red Devils. Dall'altra parte, a fare gli onori di casa, i Magpies che erano stati promossi dalla Championship.

Pronti-via: l'Arsenal si porta in vantaggio sul Newcastle al primo minuto di gioco. Un passaggio illuminante di Andrey Arshavin trapassa la difesa bianconera che non può nulla contro la velocità di Theo Walcott: colpito e affondato Steve Harper. I north-londoners di Wenger, però, hanno appena iniziato a giocare. Dopo due minuti arriva il raddoppio con un colpo di testa di Johan Djourou (secondo assist di Arshavin).

C'è spazio, ovviamente, anche per la stella dei Gunners: Robin van Persie. L'attaccante olandese si fa trovare libero in area da Walcott e segna il 3-0 al decimo. Giornata positiva per il numero 10: al 26esimo arriva il quarto gol e la sua doppietta personale, liberato in area dal cross di Bacary Sagna. L'Arsenal chiude il primo tempo 4 a 0 e alcuni tifosi del Newcastle iniziato già a lasciare i propri posti.

La rimonta dei Magpies — Ci si poteva aspettare una ripresa ancora a senso unico, magari con l'allungo dell'Arsenal e qualche gol per il Newcastle. Ma la partita cambia nell'immediato: al fischio di inizio del secondo tempo, uno scontro di gioco vede coinvolti Abou Diaby e Joey Barton. Il numero 2 dei Gunners perde il controllo di sé e va a spingere il 7 bianconero, per poi spingere anche Nolan arrivato in soccorso. Il direttore di gara, Phil Dowd, estrae il rosso per il centrocampista francese, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

I Magpies ci mettono un po' ad ingranare. Tanto che si dovrà aspettare il 68esimo per il gol su rigore di Barton che spiazza Wojciech Szczesny. Svantaggio che si dimezza ancora una volta al 75esimo con il gol di Leon Best, fortunato con un rimpallo che lo porta a ribattere in rete liberamente.

Ma sono gli ultimi dieci minuti ad essere folli. Perché mentre l'Arsenal cerca di mettere le pezze per tappare i buchi difensivi, il Newcastle acquista convinzione. Da una punizione a pochi metri della linea di centrocampo, i Magpies calciano il pallone in area dove un duello aereo viene visto come irregolare dall'arbitro. Calcio di rigore: sul dischetto si ripresenta Barton che batte ancora una volta l'estremo difensore polacco. All'83esimo il tabellone recita: 3 a 4.

Un solo gol di distanza separa i bianconeri da una storica rimonta. Wenger richiama all'attenzione, ma i north-londoners - in 10 per ormai un tempo intero - non hanno la forza di contrastare i tentativi dei padroni di casa. All'87esimo si completa l'opera: Barton calcia una punizione in area, sulla destra, che viene respinta dalla difesa dei Gunners. Sulla ribattuta, a 25 metri dalla porta, con un sinistro al volo Cheik Tioté segna il 4 a 4 al minuto 87. Quello contro l'Arsenal, sarà l'unico gol dell'ivoriano nei suoi sette anni al Newcastle: il centrocampista lascerà la Premier nel 2017 per andare a giocare in Cina con il Beijing Enterprises, dove perderà la vita per via di un collasso durante un allenamento.

Arsenal e Newcastle si sfidano per il secondo posto — Sono passati 14 anni da quella storica rimonta in casa dei bianconeri. Nel mentre, proprio le Magpies hanno affrontato delle retrocessioni e dei cambi di proprietà. L'ultimo arrivato nel 2022 quando a succedere alla presidenza di Mike Ashley (che durava dal 2007) è il fondo saudita Public Investment Fund. Il Newcastle è diventato a tutti gli effetti un club che frequenta le zone alte della classifica ed è pronto al sorpasso dell'Arsenal.

La partita di domenica, infatti, metterà di fronte i Gunners secondi contro le Magpies terze. Sono due i punti di distanza che separano le due squadre. Ma il match dell'Emirates Stadium sarà seguito con interesse anche da altri club che si ritrovano a distanza ravvicinata. Infatti, subito dopo il podio completato da Arsenal e Newcastle, troviamo il Manchester City quarto a 65 punti. A chiudere la zona Champions, il Chelsea a quota 63 - pari punti con l'Aston Villa che nello slot per l'Europa League. Alla settima posizione, con 62 punti, invece la rivelazione della Premier League, il Nottingham Forest.

Sarà, dunque, una partita delicata a due giornate dal termine, per gli equilibri delle posizioni che valgono le competizioni europee. L'Arsenal, con l'ennesima stagione senza titoli, vorrà sicuramente consolidare il secondo posto e questa continuità di piazzamenti. Il Newcastle, dall'altra parte, sogna in grande e sembra destinato a crescere: come si può vedere nella vittoria in finale di Carabo Cup contro il Liverpool.