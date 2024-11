Newcastle, Howe sui gol che mancano: “Dobbiamo essere sicuri, più convinti”

Eddie Howe riconosce il problema del Newcastle in termini di gol dopo la gara persa in Premier League contro il West Ham: ecco la sua analisi nel post-partita.

Alessia Gentile 26 novembre - 14:23

Nella giornata di ieri, per il Newcastle, è arrivata un'altra sconfitta in Premier League contro il West Ham in casa per 0-2. Non accenna perciò a rallentare il periodo nero in termini di reti mancate: basti pensare che in 12 partite i Magpies hanno segnato solamente 13 gol; i numeri iniziano quindi a preoccupare anche lo stesso Eddie Howe.

Howe sul momento difficile dei suoi dopo la sconfitta con il West Ham — Howe, allenatore del Newcastle, è tornato a parlare dei problemi che la sua squadra sta avendo in termini di gol e ha dichiarato dopo la sconfitta con il West Ham in Premier League: "Dobbiamo segnare di più, dobbiamo tornare a sentire quella sicurezza, quella convinzione, non succede da tanto tempo. Stiamo però creando tanto e penso che questa sia sempre la cosa principale. credo che col West Ham abbiamo creato buone occasioni ma probabilmente non siamo ancora ai livelli mostrati in passato e quindi è un problema che dobbiamo cercare di risolvere".

Thank you for your support at St. James' Park this evening. 🖤🤍

Onto Palace on Saturday. 💪 pic.twitter.com/cHQzDFrd0n

— Newcastle United (@NUFC) November 25, 2024

"Penso che - ha aggiunto - molto dipenda potenzialmente anche dalla forma dei singoli, dalla loro fiducia nei momenti più importanti della partita. Il gol crea fiducia nel gruppo, ma per me la fiducia si ottiene solo con il duro lavoro, l'allenamento. Dobbiamo provare e perfezionare ciò che stiamo facendo".