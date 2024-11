Newcastle, Tonali ringrazia i tifosi: “Non mi hanno mai giudicato”

Newcastle, il peggio è passato per Sandro Tonali che ringrazia i tifosi del Newcastle per essergli stato vicino nel momento più difficile della sua carriera

Dopo la squalifica di 10 mesi per calcioscommesse, lo scorso 28 agosto Sandro Tonali è tornato ad indossare la maglia del Newcastle. L'ex centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky Sport, si è detto colpito dal sostegno ricevuto dai tifosi dei Magpies, nei suoi confronti, nel lungo periodo in cui non è sceso in campo.

Newcastle, Tonali: "Colpito dai tifosi..." — Nel momento più difficile della carriera di Sandro Tonali, i tifosi del Newcastle son rimasti vicino al calciatore della Nazionale italiana, che è rimasto colpito dal comportamento dei supporters bianconeri: "I tifosi del Newcastle hanno avuto un comportamento inaspettato durante la squalifica e li ringrazio, non danno alcun giudizio. Anche quando guardavo le partite allo stadio non sentivo giudizi, anzi mi stringevano la mano e questo mi ha colpito perché non me lo aspettavo".

Il peggio è passato: "Tanti aspetti della mia vita sono cambiati, ma sto bene dentro e fuori dal campo. È cambiato anche il mio rapporto con le persone, questo va al di là del calcio e ha fatto la differenza".

Tonali punta la Carabao Cup — Dopo aver eliminato il Chelsea, il Newcastle si è guadagnato il pass per i quarti di finale di Carabao Cup, un obiettivo a cui tiene particolarmente Sandro Tonali: "L'obiettivo prima del rientro era giocare il più possibile, sapevo che non sarebbe stato semplice. Per ora l'ho fatto nel modo migliore, anche con la Nazionale che era un altro mio grande obiettivo. Per me comunque resta lo stesso: giocare e fare il meglio possibile per cercare di vincere qui. Siamo ai quarti della Coppa, quello è un nostro obiettivo. Lo scorso anno non ci è andata bene, ma quello resta un nostro grande obiettivo".