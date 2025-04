Il brasiliano continua a stupire. Oltre ai fatti extra-campo, questa volta si traveste da eroe per motivare i compagni

Neymarnon finisce mai di stupire. Se, ormai, non siamo più abituati a vederlo regolarmente sul campo da gioco, non si può dire che il suo nome non si associ a qualcosa di particolare e talvolta divertente. Questa volta la trovata è geniale. Il brasiliano, nonostante l'infortunio, è sceso negli spogliatoi per motivare i compagni. Niente di strano, vero? La particolarità è che lo ha fatto completamente vestito con i panni di Batman.

Neymar, l'eroe di cui il Santos ha bisogno — La stagione del Santos può e deve ripartire da Neymar. Il brasiliano è stato richiamato per riportare in alto il nome della squadra brasiliana. Dopo l'inferno della Serie B ora è tornato finalmente in paradiso con la promozione in massima serie brasiliana. Ma non è tutto oro quello che luccica. I problemi in squadra sussistono, lo testimonia il brutto avvio stagionale. In due partite non è ancora arrivata la prima vittoria ed urge un cambiamento. L'assenza di Neymar si sente particolarmente e il Santos ha un bisogno tremendo del suo talento. Certo, non è più quello di qualche anno fa, ma sicuramente i suoi colpi di classe potranno essere utili nel corso della stagione.

Arrivato da bambino ed ora tornato da adulto, O'Ney deve prendersi in mano la squadra e porsi al centro del progetto. Fino ad ora, non ha potuto farlo in campo, visto l'infortunio, ma l'attaccamento alla squadra c'è e si vede. Il particolare discorso di ieri ne è la prova. Forse anche il vestito (da Batman) testimonia il suo ruolo all'interno della squadra: l'eroe di un futuro radioso.

Discorsi motivazionali, ma serve ben altro. Quando torna il brasiliano? — Fino ad ora abbiamo parlato di quanto il Santos abbia bisogno di Neymar. La sua presenza, le sue giocate, serve tutto il repertorio. Ma, oltre ai discorsi, quando potrà tornare in campo? Negli ultimi anni, il talento brasiliano è stato spesso vittima di infortuni, i quali ne hanno pregiudicato fortemente l'ultima parte della carriera. L'esperienza saudita lo ha arricchito solo in termini economici, perché l'infortunio subito lo ha portato ad essere un giocatore "normale". Il Santos ha bisogno di ritrovarlo, ma prima deve ritrovare se stesso. Dovrà lavorare sodo e far si che tutto l'entusiasmo iniziale non svanisca così velocemente. Il rientro non appare lontano, se non per la prossima sfida contro la Fluminense, potrà tornare la giornata successiva, dove il Santos ospiterà l'Atletico Mineiro. La speranza della squadra è che il suo talento non si limiti nei discorsi, ma che possa essere espresso anche dentro il campo.

