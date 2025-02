Il momento tanto atteso, dal calcio brasiliano, da tutto il mondo del pallone, è finalmente arrivato. Nella notte, Neymar Jr è tornato a calcare il prato dell'Urbano Caldeira, nel pareggio del Santos con il Botafogo nella settima giornata del campionato Paulista. Un ritorno che in Brasile è stato festeggiato quasi come la vittoria di un mondiale: il Figliol Prodigo è tornato in patria, a casa. O'Ney, dopo anni di buio e delusioni in Arabia Saudita, sembra aver già ritrovato il sorriso.

Le parole dopo il suo (nuovo) debutto

Visualizza questo post su Instagram

"Felice ed emozionato di essere tornato" — "Per quanto il risultato sia stato brutto, oggi è stato un giorno molto speciale. Grazie a tutti per l'affetto e per averci incoraggiato fino alla fine. Ora più che mai abbiamo bisogno di tutto il supporto dei nostri tifosi... perché con voi siamo più forti! Molto felice ed emozionato di essere tornato, darò il massimo come ho sempre dato per mettere Santos dove merita di essere, in cima!!! Forza squadra, forza nazione... insieme siamo imbattibili! Crediamoci", il lungo messaggio postato dal brasiliano al termine dell'incontro, dove lascia trasparire tutta la sua euforia per essere tornato nel club che lo ha lanciato agli occhi del calcio mondiale.

Il ritorno di O'Ney con la maglia del Santos Per la cronaca - aspetto che, in questo caso, conta veramente quanto il due a briscola - il Santos non è riuscito a tenere il vantaggio guadagnato al 38' grazie al rigore di Tiquinho; al minuto 67 Alexandre Jesus ha pareggiato i conti per i suoi. Ma Neymar, "liberatosi" dopo tanti anni dal deserto arabico appena pochi giorni fa, è tornato a solcare uno stadio verdeoro appena dopo l'intervallo, subentrando al posto di Bontempo sulla fascia destra. Erano quasi 12 anni che il 33enne - compiuti proprio ieri, 5 febbraio - non giocava una partita con la maglia bianconera resa immortale da Pelé: una prestazione, tutto sommato, molto positiva, ricca di giocate che hanno deliziato i suoi vecchi tifosi. Tre dribbling riusciti, da sempre il suo biglietto da visita, e una conclusione nello specchio riuscita per l'ex compagno di squadra di Messi, che vanta la bellezza di quasi 230 milioni di followers su Instagram.

Le parole al veleno verso Jorge Jesus — Prima del match, tuttavia, O'Ney si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, scagliandosi contro Jorge Jesus, che lo avrebbe allontanato dall'Al Hilal: "Sono pronto per giocare, non ho 90 minuti perché sono stato infortunato per tanto tempo, ho subito un grave infortunio. Mi allenavo comunque, ma avevo bisogno di giocare, di sentirmi felice. Sono rimasto veramente molto deluso dalle parole di Jorge Jesus, quando ha detto che non ero allo stesso livello dei compagni di squadra".

La chiosa finale: "In allenamento era tutta un'altra cosa: ho dimostrato di essere in forma per giocare, proprio come gli altri. Non mi piace parlarne, creare polemiche, ma questa è la realtà. Sapevo che avrei potuto dimostrare che si sbagliava. Il campo parla ed è l'unico posto in cui posso difendermi da tutte le critiche, da tutto ciò che la gente pensa di me". Che dire? Un Neymar così battagliero non ce lo ricordavano da anni, dagli stessi in cui giocava ancora in Europa, in un calcio che forse stimolava di più il maggior marcatore della storia della Seleção.