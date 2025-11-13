Neymar contro la stampa: “Inventate notizie, siete giornalisti di m***a”

In piena lotta salvezza e l'incisività che continua a mancare, per l'ex Barcellona i guai aumentano

Michele Massa 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 13:38)

Non è sicuramente un momento facile per Neymar. L'asso ex Barcellona e PSG non sta vivendo un bel momento nella sua seconda avventura al Santos. I bianconeri infatti, sono in piena lotta per non retrocedere in un clima tutt'altro che tranquillo. Tra gli uomini più battibeccati c'è naturalmente O'Ney, che all'ennesimo attacco ha deciso di rispondere, a modo suo, sui propri canali social, facendo scoppiare caos ma soprattutto polemiche.

Neymar attacca i giornalisti brasiliani, la ricostruzione della vicenda — Domenica scorsa, dopo due mesi d'assenza, Neymarè tornato in campo nella sconfitta del Santos per 3-2 contro il Flamengo. Una partita in ombra per il brasiliano, che una volta uscito dal campo ha scatenato la sua frustrazione insultando compagni, allenatore e calciando una serie di bottigliette, con il video che è diventato in poche ore viralissimo su tutti i social.

Una serie di gesti, che hanno scatenato e non poco la stampa brasiliana che prontamente ha puntato il dito verso l'ex PSG che dopo qualche ora non ha fatto mancare la sua risposta. All'attacco, il calciatore ha risposto con un contro-attacco, il tutto sui propri canali social. Con una storia pubblicata su Instagram, O'Ney si è espresso così: "Ancora una menzogna inventata da un giornalista di m****".

Secondo le ultime raccontate da Globo Esporte, contrariamente a quanto sia stato accusato al calciatore, Neymaravrebbe sentito telefonicamente l'allenatore del Santos per ammettere le sue colpe in merito alla reazione dopo la sostituzione dello scorso weekend. Un caso che sembrerebbe anche rientrato, con il brasiliano che è pronto a tornare in campo per salvare il suo Santos già dalla prossima partita.