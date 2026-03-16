Sarà un testa a testa fino al mese di maggio, per O'Ney le speranze non sono ancora finite, anzi..

Michele Massa 16 marzo - 11:35

Il caso Neymar è quello tra i più chiacchierati e spigolosi in Brasile. L'ex Barcellona come ben noto è tornato al Santos quasi un anno fa, per strappare la convocazione al prossimo Mondiale, in programma quest'estate negli USA. Tra serate di grazia e qualche infortunio di troppo, l'attaccante è apparso nella lista dei pre-convocati scelta da Carlo Ancelotti e il suo staff.

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Il sogno di Neymar e un Mondiale che adesso è più vicino — Al termine della sfida tra Santos e Corinthias, finita col risultato di 1-1, intervistato da ESPN, Neymar ha prettamente parlato del suo sogno "carioca". Il brasiliano infatti, a domanda precisa su USA2026 ha risposto senza giri di parole con il suo desiderio: "Manca sempre meno, il mio sogno è quello di essere convocato. Voglio giocare il Mondiale, voglio tornare a far parte della squadra che partirà per gli USA, però non dipende da me".

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Sono tanti i nomi in lizza nell'attacco del Brasile, che conta tanta abbondanza nel reparto offensivo. Neymar però non è stato dimenticato, anzi, oltre la pre-convocazione. Nella sfida di ieri, sugli spalti c'erano una serie di membri dello staff di Carlo Ancelotti che hanno seguito da vicino O'Ney e non solo. L'ex PSG è stato protagonista con un "fortunato assist" per Gabriel Barbosa, per tutti, Gabigol, ex Inter.

Durante la prossima pausa, il Brasile avrà due amichevoli, che come spesso succede, saranno utilizzate come veri e propri test tattici. Secondo fonti locali però, almeno per ora, Neymar sembrerebbe più vicino all'esclusione, complice appunto i tanti nomi per i pochissimi posti disponibili. Una speranza in più si è però accesa con l'infortunio di Rodrygo, che ha salutato anzitempo la stagione per colpa della rottura del crociato di circa 10 giorni fa.

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