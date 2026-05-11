Neymar protagonista della vittoria del Santos contro il Bragatino: segnali importanti in vista delle convocazioni del Brasile per i prossimi Mondiali
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Arrivano segnali sempre più incoraggianti sulla forma fisica di Neymar. La superstar brasiliana è tornata protagonista con la maglia del Santos nel successo dei bianconeri sul Bragatino (2-0), lanciando un messaggio chiarissimo al commissario tecnico Carlo Ancelotti e a tutto il Brasile in vista delle prossime convocazioni ai campionati mondiali.
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Neymar trascina il SantosProtagonista della vittoria del Santos sul Bragatino nel campionato brasiliano, O'Ney ha illuminato il campo dell'Urbano Caldeira con una prestazione brillante: mostrando lampi del suo vecchio repertorio e risultando tra i migliori in campo grazie al gol che ha aperto le marcature al 45+5'. Per l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain si tratta del suo sesto sigillo stagionale e della sua seconda rete nelle ultime due gare.
Sulla scia del gol segnato al Recoleta in Copa Sudamericana, l'equivalente della nostra Europa League, il numero 10 brasiliano continua ad incantare l'intero Sud-America confermando una crescita fisica e atletica importante, dopo i lunghi problemi fisici che hanno condizionato le stagioni e l'esclusione dai convocati del Brasile nell'ultima sosta nazionali.
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Obiettivo tornare in nazionaleLa prestazione di Neymar arriva a pochi giorni (18 maggio) dalla pubblicazione della lista dei convocati del ct Carlo Ancelotti per il prossimo Mondiale. Lo stesso allenatore italiano aveva chiarito la situazione riguardo la convocazione della stella brasiliana, dichiarando che O'Ney ha ancora la possibilità di entrare nella lista dei convocati ma soltanto se mostrerà di star bene fisicamente.
🚨🇧🇷 | GOAL: NEYMAR JR OPENS THE SCORING FOR SANTOS!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) May 10, 2026
Santos 1-0 RB Bragantino. pic.twitter.com/w5ywSOl93v
Con la Seleçao ancora alla ricerca di certezze, Neymar prova così a rilanciare concretamente la propria candidatura per tornare al centro del progetto verdeoro. Le prestazioni con la maglia del Santos stanno crescendo di livello partita dopo partita, ma basterà questo a convincere Carlo Ancelotti? Nei prossimi giorni, l'ardua sentenza.
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