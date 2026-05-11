Il Como festeggia la qualificazione in Europa tra canzoni, sorrisi e abbracci

Arrivano segnali sempre più incoraggianti sulla forma fisica di Neymar. La superstar brasiliana è tornata protagonista con la maglia del Santos nel successo dei bianconeri sul Bragatino (2-0), lanciando un messaggio chiarissimo al commissario tecnico Carlo Ancelotti e a tutto il Brasile in vista delle prossime convocazioni ai campionati mondiali.

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Neymar trascina il Santos

Protagonista della vittoria delsulnel campionato brasiliano, O'Ney ha illuminato il campo dell'Urbano Caldeira con una prestazione brillante: mostrando lampi del suo vecchio repertorio e risultando tra i migliori in campo grazie al gol che ha aperto le marcature al 45+5'. Per l'ex Barcellona si tratta del suo sesto sigillo stagionale e della sua seconda rete nelle ultime due gare.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 APRILE: Neymar Jr. del Santos riconosce i tifosi durante una partita del gruppo D della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra San Lorenzo e Santos allo stadio Pedro Bidegain il 28 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Sulla scia del gol segnato al Recoleta in Copa Sudamericana, l'equivalente della nostra Europa League, il numero 10 brasiliano continua ad incantare l'intero Sud-America confermando una crescita fisica e atletica importante, dopo i lunghi problemi fisici che hanno condizionato le stagioni e l'esclusione dai convocati del Brasile nell'ultima sosta nazionali.

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Obiettivo tornare in nazionale

🚨🇧🇷 | GOAL: NEYMAR JR OPENS THE SCORING FOR SANTOS!



Santos 1-0 RB Bragantino. pic.twitter.com/w5ywSOl93v — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) May 10, 2026

La prestazione diarriva a pochi giorni (18 maggio) dalla pubblicazione della lista dei convocati del ctper il prossimo Mondiale. Lo stesso allenatore italiano aveva chiarito la situazione riguardo la convocazione della stella brasiliana, dichiarando che O'Ney ha ancora la possibilità di entrare nella lista dei convocati ma soltanto se mostrerà di star bene fisicamente.

Con la Seleçao ancora alla ricerca di certezze, Neymar prova così a rilanciare concretamente la propria candidatura per tornare al centro del progetto verdeoro. Le prestazioni con la maglia del Santos stanno crescendo di livello partita dopo partita, ma basterà questo a convincere Carlo Ancelotti? Nei prossimi giorni, l'ardua sentenza.

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