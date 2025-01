Nigeria, si cambia ancora in panchina: via Eguavoen, Chelle è il nuovo ct

Nuovo ribaltone sulla panchina della Nigeria: Eguavoen saluta dopo 4 mesi, Éric Sékou Chelle è il nuovo commissario tecnico delle Super Eagles

Sergio Pace Redattore 8 gennaio 2025 (modifica il 8 gennaio 2025 | 12:09)

Nuovo cambio sulla panchina della Nigeria. Il 59enne Augustine Eguavoen non è più il ct delle Super Eagles, dopo averle guidate in 6 partite, con 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. La Federazione calcistica della Nigeria ha infatti ufficializzato la nomina di Éric Sékou Chelle come nuovo commissario tecnico. L'avventura di Eguavoen come ct ad interim della Nigeria è durata così solo 4 mesi. D'ora in avanti sarà l'ex ct del Mali a guidare Ademola Lookman e compagni nei prossimi impegni in programma.

La Nigeria sarà attesa dalle sfide contro Ruanda e Zimbabwe il 17 e il 21 marzo per le qualificazione CAF ai prossimi Mondiali del 2026.

Via Eguavoen, Chelle nuovo ct della Nigeria: il comunicato ufficiale — Di seguito si riporta il comunicato ufficiale diramato dalla Federazione calcistica nigeriana in merito alla nomina di Éric Sékou Chelle come nuovo commissario tecnico delle Super Eagles: "Il comitato esecutivo della Federazione calcistica nigeriana ha approvato la scelta del suo sottocomitato tecnico e di sviluppo per la nomina del signor Éric Sékou Chelle ad allenatore della nazionale maggiore di calcio maschile della Nigeria, le Super Eagles.

Nella riunione tenutasi ad Abuja giovedì 2 gennaio 2025, il sottocomitato tecnico e di sviluppo della NFF ha raccomandato la nomina dell'ex allenatore della nazionale maschile senior del Mali come nuovo allenatore capo delle Super Eagles. Questa nomina è stata approvata martedì 7 gennaio dal comitato esecutivo della NFF.

Chelle, che ha collezionato cinque presenze con gli Aiglons del Mali, ha allenato club come GS Consolat, FC Martigues, Boulogne e MC Oran. Nella fase finale della Coppa d'Africa del 2023 in Costa d'Avorio, il Mali di Chelle è andato molto vicino a un posto in semifinale, perdendo contro i padroni di casa e futuri vincitori della Costa d'Avorio per 2-1 dopo i tempi supplementari, dopo essere stato in vantaggio fino all'ultimo minuto dei tempi regolamentari.

Nel corso della sua carriera da giocatore, il 47enne ha militato in Francia nelle squadre Martigues, Valenciennes, Lens, Istres e Chamois Niortais. La sua nomina ha effetto immediato e avrà la responsabilità di guidare le Super Eagles verso la fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, con il prossimo turno di partite (5a e 6a giornata) che si disputerà a marzo".

Il 47enne Chelle ha guidato il Mali da maggio 2022 a giugno 2024 collezionando 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in 21 gare. Lo scorso mese di ottobre aveva firmato con l'MC Oran, club attualmente al decimo posto nella Ligue 1 algerina con 18 punti dopo 10 giornate di campionato. Chelle ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 5 ko in 11 partite.