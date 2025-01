Nizza, la gioia di Haise: “Grande soddisfazione, non dobbiamo porci limiti”

Franck Haise esulta dopo la vittoria del Nizza nel derby contro il Marsiglia: le parole dell'allenatore a fine partita.

Luca Paesano Redattore 27 gennaio - 00:33

Franck Haise, allenatore del Nizza, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Marsiglia nel derby della Costa Azzurra. Una prestazione solida, frutto di organizzazione e spirito di squadra, che ha permesso ai rossoneri di imporsi su uno dei rivali più ostici. Il tecnico ha anche evidenziato l'importanza di mantenere alta la concentrazione per proseguire sulla strada intrapresa. Una vittoria che rafforza le ambizioni del Nizza in campionato e accende l'entusiasmo dei tifosi.

Nizza-Marsiglia 2-0, le parole di Haise — "La soddisfazione più grande è aver fatto quello che avevamo deciso di fare", ha spiegato Franck Haise nel post partita, non negando il grande entusiasmo nello spogliatoio per il successo contro i rivali. "I giocatori si siano adattati alle diverse situazioni, sono contento di come hanno risposto. Quando dovevamo andarli a prendere, quando dovevamo spostare indietro il blocco, quando dovevamo fare recuperi alti, recuperi bassi… Senza aver fatto nessun lavoro in allenamento. Abbiamo lavorato solo con i video, facendo qualche movimento con i piccoli gruppi, l'intelligenza dei giocatori e il loro adattamento hanno fatto la differenza. È bello quando la squadra risponde così", ha detto affermato ancora.

Effettivamente, il Marsiglia ha fatto una fatica piuttosto inusuale nella metà campo avversaria, continuando a sbattere in ripetizione contro la muraglia eretta dal Nizza. La squadra di Haise ha dimostrato gran solidità, concedendo pochissime occasioni all'OM e non rischiando praticamente nulla, se non sulla grande occasione capitata sui piedi di Rabiot e parata miracolosamente da Bulka.

L'allenatore del Nizza ha parlato anche dell'importanza dell'adattamento tattico a seconda della situazione: “Sono contento dell'approccio. Siamo andati subito in gol nel secondo tempo verticalizzando velocemente il gioco. Certo, preferisco che la mia squadra abbia più palla possibile, ma non è questa la mia intenzione principale. Cerco prima di tutto equilibrio. Preferisco che riusciamo a rinunciare al possesso palla, soprattutto quando eravamo sul 2-0, per aspirare a ridurre gli spazi".

Infine, l'allenatore ha concluso così a proposito del salto in avanti in classifica e delle ambizioni che ha o che può avere la sua squadra dopo la partita di questa sera: "Lo ripeto spesso, non dobbiamo porci limiti. La densità della forza lavoro aumenterà nelle prossime settimane. Abbiamo una rosa di qualità".