Le due pedine si sono presentate in ritardo alla riunione tecnica di lunedì: da qui la sanzione decisa dalla dirigenza e dallo staff tecnico

Danilo Loda 24 settembre - 11:46

Il debutto del Nizza in Europa League contro la Roma sarà segnato da due assenze pesanti. Jonathan Clauss e Terem Moffi, tra i giocatori più rappresentativi della rosa, non partiranno titolari questa sera all’Allianz Riviera. La decisione non è legata a infortuni o scelte tecniche, ma a motivi disciplinari.

Lunedì i due calciatori non si sono presentati puntuali alla riunione tecnica della squadra. Un ritardo che ha spinto la dirigenza e lo staff tecnico ad applicare il regolamento interno, che prevede sanzioni immediate. La punizione si è tradotta nell’esclusione dall’undici titolare, un segnale chiaro inviato a tutto il gruppo. Entrambi, tuttavia, saranno regolarmente convocati per la partita contro i giallorossi.

Nizza, con la Roma senza due titolarissimi — Per il Nizza si tratta di un colpo non da poco. Clauss, terzino francese con esperienza internazionale, ha già collezionato cinque presenze da titolare nelle prime sette partite stagionali, confermandosi uno dei pilastri della difesa. Dopo un’estate movimentata, segnata da un tentativo di trasferimento al Bayer Leverkusen non andato a buon fine, il laterale ha subito ripreso il suo posto in squadra. Ora dovrà fare i conti con una panchina forzata.

Moffi, invece, rappresenta il riferimento offensivo del club. Tornato in forma dopo un grave infortunio al ginocchio che lo aveva limitato nella stagione passata, ha già trovato la via del gol in due occasioni. L’attaccante nigeriano era considerato uno degli uomini chiave per sfidare la Roma, ma la sua storia di ritardi non è nuova: già sotto la gestione di Francesco Farioli aveva ricevuto due sanzioni per lo stesso motivo.

Franck Haise, nuovo allenatore del Nizza, ha difeso la scelta davanti ai giornalisti. Pur senza entrare nei dettagli, ha insistito sul valore del collettivo: "Ci sono cose più importanti che la continuità di un singolo. La vita di gruppo viene prima di tutto". Alla domanda se Moffi potrà avere spazio a gara in corso, l’allenatore ha preferito mantenere il riserbo, lasciando aperte diverse possibilità sul piano tattico.

Obiettivo migliorare il 35° posto della scorsa stagione di Europa League — L’esclusione di due leader, però, apre interrogativi sulla tenuta del Nizza in una gara così delicata. Retrocesso dalla Champions League dopo l’eliminazione con il Benfica nel terzo turno preliminare, il club francese punta a riscattarsi in Europa League e a cancellare la deludente 35ª posizione della scorsa stagione nel girone unico di Europa League. Affrontare la Roma senza Clauss e Moffi dal primo minuto complica un debutto già impegnativo.

Il messaggio della società resta comunque chiaro: la disciplina viene prima dei nomi. In una stagione in cui l’obiettivo è tornare protagonisti a livello europeo, il Nizza sceglie di ribadire che il gruppo vale più delle individualità. Una linea dura che mercoledì sera sarà messa alla prova contro una delle squadre più esperte della competizione.