Secondo alcune fonti locali, ha avuto luogo una rissa ed i tifosi giallorossi erano anche in possesso di armi per una situazione tra le frange delle tifoserie sempre più complicata da gestire.

Jacopo del Monaco 24 settembre - 11:06

Alle ore 21:00 di questa sera, la Roma allenata da Gian Piero Gasperini esordirà nella nuova edizione dell'Europa League in casa del Nizza. Il match tra le due compagini ha avuto modo di accendere gli animi dei tifosi già ieri in tarda serata. Dalla Francia, infatti, hanno riportato che nel centro della città c'è stata una rissa ed un centinaio di tifosi giallorossi sono stati arrestati.

Centinaia di tifosi della Roma arrestati a Nizza: l'accaduto — Oggi inizierà la nuova edizione dell'Europa League, alla quale prenderanno parte la Roma ed il Bologna. Mentre i rossoblù di Vincenzo Italiano giocheranno domani a Birmingham contro l'Aston Villa di Unai Emery, i giallorossi faranno il loro esordio questa sera affrontando presso l'Allianz Riviera il Nizza allenato da Franck Haise. La partita si è già accesa ieri sera, visto che il quotidiano francese L'Equipe ha riportato che ci sono stati degli incidenti nel centro della città in cui sono stati coinvolti dei tifosi della Lupa. Questa mattina, la polizia delle Alpi Marittime ha comunicato l'arresto e la conseguente messa in custodia di 102 tifosi della Roma che erano anche in possesso di alcune armi.

L'episodio incriminato sarebbe avvenuto ieri sera in tarda serata nei pressi del centro della città francese, precisamente in Place Masséna. Il sito locale della città Nice-Matin ha riportato le parole di un testimone, il quale ha raccontato che la rissa ha avuto inizio dopo che alcuni tifosi incappucciati e vestiti di nero, i quali erano seduti al tavolo del bar Van Diemen. Ad un certo punto, hanno iniziato a lanciare dei bicchieri contro la polizia per poi scappare dato l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Fino alle ore 23:30 di ieri, il numero delle persone arrestate era sconosciuto.