Bufera su Erling Haaland. L'attaccante del Manchester City è finito sotto accusa per essersi prestato a fare da testimonial per la pubblicità di una birra. In Norvegia infatti esiste una severa legge che vieta di pubblicizzare ogni tipo di bevanda alcolica, inclusa appunto la birra.

Erling Haaland, Manchester City realizza la rete decisiva contro l'Arsenal nel amtch di premier League del 19 Aprile 2026 - Recine/Getty Images

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La Norvegia contro Haaland

. Questa volta però, non sono i suoi gol sotto i riflettori, bensì un gesto che ha fatto discutere nella sua patria d'origine. Il calciatore infatti si è prestato per uno spot del noto birrificio, che sarà uno dei main sponsor del Mondiale americano. Oltre all'attaccante della Norvegia, nello spot compaiono anche suo padre. La cosa però non è stata presa affatto bene dai suoi connazionali.. Per questo motivo la scelta di Erling non è piaciuta alle varie associazioni nazionali, essendo l'attaccante uomo simbolo sia del calcio norvegese che di tutto lo sport in generale.

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"Haaland non si rende conto di quanto sia grave e dannoso"

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La prima voce ad alzarsi contro Haaland è stata quella di, responsabile dell'associazione norvegese per la prevenzione delle droghe. "" ha tuonato la donna. "Vorrei che la Federazione calcistica norvegese potesse porre fine a tutto questo. È un grande eroe per i giovani di molti paesi", ha proseguito, chiedendo anche un intervento della federazione: ". Credo che la Federazione dovrebbe intervenire con fermezza: è davvero problematica".Al coro si è unita, portavoce dell'organizzazione, che si occupa di prevenzione dei danni causati dall'alcool. "Penso sia davvero strano che una persona attenta alla propria salute, come Haaland, scelga di prestarsi come testimonial per un marchio di alcolici". La Hansen ha concluso così: ", ma del fatto che il nostro eroe sportivo stia contribuendo a pubblicizzare un prodotto dannoso".

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