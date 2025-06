Norvegia-Italia, dove vedere il match in diretta tv e streaming live

I norvegesi sono a caccia del terzo risultato utile consecutivo. Gli Azzurri di Spalletti, invece, vogliono partire col piede giusto

Jacopo del Monaco 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 09:40)

Ecco dove si potrà vedere il match di domani sera tra la Norvegia e l'Italia, valevole per la 3ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026, che si giocheranno in tre Paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. La partita, che si giocherà all'Ullevaal Stadion di Oslo, inizierà alle ore 20:45. Le due Nazionali sono entrambe nel Girone I: i padroni di casa sono primi a punteggio pieno dopo aver vinto contro Moldavia ed Israele; gli Azzurri, invece, faranno il loro esordio nelle qualificazioni.

Come arrivano le due Nazionali al match La Norvegia allenata da Ståle Solbakken ha iniziato alla grandissima il suo percorso per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno. I Løvene hanno vinto il primo match battendo 0-5 la Moldavia. Nella seconda giornata hanno battuto l'Israele 2-4 in campo neutro, precisamente in Ungheria, a causa del conflitto Gaza-Israele. In entrambe le partite, hanno segnato sia Erling Haaland del Manchester City che Alexander Sørloth dell'Atlético Madrid. Il duo d'attacco, a suon di gol, vuole riportare la Norvegia al Mondiale, visto che non ne gioca uno dal 1998.

Domani sera, l'Italia di Luciano Spalletti inizierà il suo percorso di qualificazione. Gli Azzurri non possono permettersi di saltare il terzo Mondiale di fila, dopo quelli in Russia del 2018 ed in Qatar di tre anni fa. Dopo i norvegesi, la Nazionale affronterà la Moldavia. Mentre la Norvegia ha iniziato col botto vincendo le prime due partite, l'Italia giocava i quarti di finale di Nations League contro la Germania: sconfitta per 1-2 all'andata e 3-3 al ritorno in Germania.

Le probabili formazioni — La Norvegia potrà fare affidamento sui suoi titolari. L'Italia, invece, dovrà fare a meno di Acerbi (convocazione rifiutata), Buongiorno (infortunato e sostituito con Ranieri), Gabbia e Locatelli, entrambi indisponibili per infortunio.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sørloth. Ct. Solbakken

ITALIA (3-5-1-1):Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti

Norvegia-Italia, dove vedere — L'esodio azzurro in questo percorso verso il Mondiale si potrà vedere in chiaro su Rai 1 e, in differita a mezzanotte, su Sky Sport Calcio. In streaming, invece, i tifosi potranno guardare la partita su Rai Play.