Norwich e Southampton si sfidano questa sera martedì sera 26 agosto 2025 alle ore 20:45 , in un match valido per il secondo turno di EFL Cup . Nonostante sulla carta i Saints partano leggermente favoriti, spesso queste sfide regalano risultati sorprendenti. La partita sarà trasmessa gratuitamente su Bet365 per tutti gli utenti registrati.

Norwich-Southampton, dove vedere il match

La sfida delle 20:45 di questa sera ora italiana, si potrà seguire in diretta tv e streaming in due modi: sull’app di One Football e su Bet365, dove sarà visibile in maniera gratuita per tutti gli utenti registrati. Se non si è registrati, basterà iscriversi per accedere alla partita senza costi aggiuntivi.