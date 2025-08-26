Norwich e Southampton si sfidano questa sera martedì sera 26 agosto 2025 alle ore 20:45, in un match valido per il secondo turno di EFL Cup. Nonostante sulla carta i Saints partano leggermente favoriti, spesso queste sfide regalano risultati sorprendenti. La partita sarà trasmessa gratuitamente su Bet365 per tutti gli utenti registrati.
Norwich-Southampton, dove vedere la partita in tv e streaming LIVE
Norwich-Southampton, dove vedere il match
La sfida delle 20:45 di questa sera ora italiana, si potrà seguire in diretta tv e streaming in due modi: sull’app di One Football e su Bet365, dove sarà visibile in maniera gratuita per tutti gli utenti registrati. Se non si è registrati, basterà iscriversi per accedere alla partita senza costi aggiuntivi.
Come arrivano le due squadre alla partita—
Il Norwich arriva da una stagione molto deludente, chiusa al 13° posto in Championship. In questa nuova annata i Canaries hanno raccolto solo una vittoria nelle prime tre partite, perdendo l’ultima per 2-1 contro il Middlesbrough nonostante il gol di Josh Sargent.
Il Southampton, invece, viene da una retrocessione storica in negativo: ultimo posto in Premier League con appena 12 punti. In Championship i Saints hanno totalizzato 4 punti nelle prime tre giornate ma anche loro hanno perso l’ultima gara per 2-1, non riuscendo a ribaltare il risultato nemmeno in superiorità numerica (11 contro 10).
Secondo i bookmakers, il Southampton parte con un piccolo vantaggio: una loro vittoria è quotata a 2.30, mentre il successo del Norwich è dato a 3.00 e il pareggio a 3.40. Sicuramente sarà una partita aperta ad ogni scenario.
Probabili formazioni—
Still sceglie un 3-4-2-1 per il Norwich, a caccia di un successo importante con Crnac e Marcondes a supporto dell'unica punta Sargent. Per il Southampton invece un 3-4-3 con Bazunu a difendere i pali e il trio Fernandes, Robinson, Armstrong a cercare di scardinare la difesa avversaria.
NORWICH (3-4-2-1): Kovacevic; Medic, Darling, Cordoba; Stacey, Topic, McLean, Diallo; Crnac, Marcondes; Sargent. Allenatore: Will Still
SOUTHAMPTON (3-4-3): Bazunu; Wood, Harwood-Bellis, Stephens; Fraser, Downes, Charles, Welington; Fernandes, Robinson, Armstrong. Allenatore: Liam Manning
