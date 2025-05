Nottingham Forest-Chelsea: ecco il pronostico di DDD

Novanta minuti che valgono tantissimo, nervi tesi, gol e spettacolo. I Forest e i Blues si giocano l'accesso alla prossima Champions League

Federico Iezzi Collaboratore 24 maggio - 16:03

La Premier League è alle sue battute finali. L'ultima giornata sarà decisiva per decretare i piazzamenti europei della prossima stagione. Ben cinque squadre si contendono un posto in Europa: Il Manchester City terzo a 68 punti che spera nell'allungo finale sul Newcastle quarto e poi Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest. Il match più atteso e importante del weekend è sicuramente Nottingham Forest-Chelsea: uno scontro diretto, che decreterà chi delle due giocherà l'anno prossimo in Champions League. Ai Blues basta un pareggio per tenere distante il Forest, anche se i londinesi dovrebbero poi attendere i risultati degli altri campi. Il Forest di Nuno Espirito Santo, invece, deve vincere ad ogni costo per ottenere una storica qualificazione che manca dal 1980.

Nottingham Forest-Chelsea, come arrivano le due squadre alla partita — I Tricky Trees sono stati la squadra rivelazione del campionato. Il loro posizionamento è del tutto inaspettato e i ragazzi di Nuno Espirito Santo hanno giocato un campionato fenomenale. Al match di domani arrivano però dopo un periodo altalenante: in cinque partite due pareggi, una sconfitta e due vittorie di un certo peso, fuori casa contro Tottenham e West Ham. Anche se non arrivasse in Champions il Forest domani potrebbe entrare in Conference League e comunque mettere un suggello di un certo rilievo ad un campionato di grande spessore. Per i Blues di Enzo Maresca quella di domani è una gara decisamente delicata. La posta in gioco è di grande importanza per un club che vuole tornare fra le grandi di Europa e che fra tre giorni si gioca la vittoria in Conference League. Nervi tesi in casa Chelsea.

Le probabili formazioni — Awoniyi è l'unico indisponibile nell'undici titolare della squadra in maglia rossa. Espirito Santo si affiderà quindi alla formazione tipica schierata con un 4-3-1-2. In porta Sels e a sua protezione una linea di quattro difensori: sulle fasce Aina e Williams, in mezzo Milenkovic e Murillo. Davanti alla difesa c'è un terzetto di centrocampisti: Dominguez, Sangarè e Anderson. Hanno il compito di supportare le operazioni difensive, dettare i ritmi e in caso appoggiare le offensive.

Trequartista è Morgan Gibbs-White, che ha segnato 7 gol in campionato, e che si occuperà di inventare per i due terminali offensivi: Wood e Elanga. Enzo Maresca deve fare i conti con l'impegno della finale di Conference e, di conseguenza, ci si aspetta un più ampio turnover. I Blues dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta Sanchez, Cucurella e James come terzini. Al centro della difesa Colwill e Adarabioyo. Davanti alla difesa Caicedo e Lavia, mentre Palmer, Sancho e Madueke andrebbero a comporre il trio d'attacco.

Il pronostico — Quello fra Nottingham Forest e Chelsea è un match imprevedibile. Può succedere di tutto e tutte e due le squadre giocheranno per vincere. I bookmakers danno il Chelsea favorito: la vittoria dei londinesi è data intorno a 2.20, quella dei padroni di casa a 2.90 oppure a 3.10. Una buona puntata potrebbe essere il gol o anche il cartellino rosso dato che Anthony Taylor ne ha dati sei in trenta partite.