Nuova squadra per il più piccolo di casa Kluivert: Ruben passa al Casa Pia

Nuova per il più piccolo di casa Kluivert. Ruben, difensore centrale classe 2001 figlio della leggenda olandese Patrick, ha salutato l'Olanda per volare in Portogallo. Ufficiale, infatti, la firma del 23enne difensore con il Casa Pia, club di prima divisione di proprietà dell'imprenditore americano Robert Platek assieme allo Spezia.

Ruben Kluivert al Casa Pia

Fratello dell'ex Roma Justin(dalla scorsa estate al Bournemouth), Ruben Kluivert è cresciuto nelle giovanili dell'Utrecht per poi passare in prima squadra nell'estate 2022. Un anno fa la cessione al Dordrecht, club militante in Eerste Divisie. In stagione Ruben ha collezionato 22 presenze complessive tra campionato e playoff fornendo un assist per il gol di Ilias Sebaoui nel 3-3 contro il Cambuur il 26 aprile scorso.