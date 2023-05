Shock Justin Kluivert, compagna picchiata in casa dai ladri

L'aggressione, come riferito dalla Polizia locale, sarebbe durata circa cinque minuti. I ladri hanno fatto poi in tempo anche a portare via gioielli e oggetti del valore di circa 200mila euro. Fortuna che la compagna del figlio di Patrick Kluivert adesso stia bene e non abbia riportato gravi ferite. Lo shock, come prevedibile, è stato grande. Il Valencia intanto, come riferito da Marca, conterà su Kluivert per la sfida contro il Maiorca di questa sera. L'olandese, dunque, rimarrà con la squadra per l'importante impegno di campionato in chiave salvezza.