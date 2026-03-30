Dopo ventidue anni di onorato servizio, l'Olympique Marsiglia decide di cambiare pelle. Il nuovo stemma d'ispirazione "Art Déco" non convince però i tifos

Danilo Loda 30 marzo - 14:06

Ventidue anni di storia, successi e battaglie stanno per essere riposti definitivamente in soffitta. Come confermato ufficialmente da La Provence, l'Olympique Marsiglia si appresta a voltare pagina in modo radicale a partire dalla stagione 2026-2027 con un nuovo logo. Lo stemma attuale, che accompagnava il club fin dal lontano 2004, lascerà il posto al dodicesimo emblema della storia marsigliese. Non si tratta però di un fulmine a ciel sereno, dato che i diritti grafici erano già stati depositati presso l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale nel maggio 2025, alimentando per mesi indiscrezioni e fughe di notizie sui social media.

Logo Marsiglia: il ritorno del "Droit au But" tra passato e futuro — Il nuovo design scelto dalla dirigenza segna un ritorno nostalgico alle origini, richiamando lo stile "Art Déco" che ha caratterizzato l'identità del club tra il 1935 e il 1972. La forma tornerà a essere rotonda, sormontata dalla classica stella dorata e arricchita dallo storico motto "Droit au But". Nonostante l'appuntamento per la presentazione ufficiale sia fissato per l'8 aprile durante una prestigiosa cena di gala, l'accoglienza dei sostenitori è stata tutt'altro che calorosa. Quello che doveva essere un omaggio alla tradizione si è tramutato in un terreno di scontro ideologico.

La rabbia della tifoseria e il paragone con le auto — Se l'obiettivo della società era quello di unire il popolo marsigliese sotto un nuovo logo, i primi feedback raccolti presso il centro sportivo La Commanderie raccontano una realtà ben diversa. Durante le consultazioni con i gruppi organizzati, i toni si sono fatti aspri e diretti. Un partecipante ha definito il nuovo simbolo senza mezzi termini.

Ma l'affondo più amaro è arrivato quando l'agenzia incaricata del rebranding ha cercato di giustificare la scelta citando i recenti restyling di Peugeot e Citroën. La risposta di un tifoso è stata fulminea e tagliente: "Non sapevo che vendessimo auto". Una sintesi perfetta che descrive il distacco tra la visione commerciale della dirigenza e il sentimento di chi chiedeva invece un ritorno allo stile iconico dell'era Tapie.

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Non solo estetica: l'OM cerca una nuova guida — Questo terremoto estetico è però solo la punta dell'iceberg di una trasformazione molto più profonda che sta investendo l'OM. Il cambio del logo del Marsiglia si inserisce infatti in un contesto di totale tabula rasa per il prossimo futuro. Frank McCourt ha già confermato l'addio di Medhi Benatia nel ruolo di direttore sportivo al termine del campionato. Si cerca anche un presidente con una personalità forte che possa raccogliere l'eredità di Pablo Longoria.