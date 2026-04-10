derbyderbyderby calcio estero Nuovo record per il Barcellona in Champions: maggior numero di espulsioni negli ultimi 10 anni

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Nuovo record per il Barcellona in Champions: maggior numero di espulsioni negli ultimi 10 anni

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Durante l'ultima partita della massima competizione europea, il difensore dei catalani Cubarsí è stato espulso a fine primo tempo
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra le squadre che stanno ancora disputando la Champions League figura anche il Barcellona. Nell'ultimo match internazionale, però, la squadra allenata dal tedesco Hansi Flick ha perso 0-2 in casa l'andata dei quarti di finale contro l'Atlético Madrid. Verso la fine della prima frazione di gioco, il giovane difensore Pau Cubarsí ha commesso fallo su Giuliano Simeone e l'arbitro Kovacs ha estratto il cartellino giallo. Tuttavia, dopo la revisione al VAR, il direttore di gara ha cambiato la sua decisione e ha espulso il numero 5 dei Blaugrana. Poco dopo, i Colchoneros hanno segnato grazie alla bellissima punizione di Julian Alvarez. Per il ritorno, il Barça dovrà fare a meno di Cubarsí e quest'espulsione sta facendo detenere un record negativo ai catalani nella massima competizione europea.

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Barcellona Cubarsi
Barcellona, Spagna - 8 aprile 2026: L'arbitro Istvan Kovacs mostra il cartellino rosso a Pau Cubarsí del Barcelona a seguito di revisione al VAR dopo il contrasto con Giuliano Simeone dell'Atlético Madrid (non in foto) durante l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcelona ed Atlético Madrid al Camp Nou. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Record di espulsioni per il Barcellona in Champions League negli ultimi 10 anni

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Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato che, nel corso delle ultime dieci edizioni della massima competizione, il Barcellona ha stabilito il record negativo del maggior numero di cartellini rossi rimediati. Con quello di Cubarsí di pochi giorni fa, i catalani salgono a quota 12 espulsioni. Tra l'altro, un terzo di queste sono arrivate durante la gestione di Flick, che ha avuto inizio dalla scorsa stagione. Durante la Champions League 2024/2025, Eric García ha rimediato il cartellino rosso alla prima giornata della league phase contro il Monaco, mentre agli ottavi contro il Benfica è stato il turno di Cubarsí. Quest'ultimo ha rimediato un'altro rosso due giorni fa e, nel mese di novembre, il difensore Araújo è stato espulso durante il match contro il Chelsea.

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Il motivo principale di questo numero così elevato di cartellini rossi sta nel fatto che il Barcellona gioca con una linea difensiva alta. C'è da precisare, però, che in sette occasioni sono arrivate espulsioni a seguito dell'estrazione di due cartellini gialli. Un altro problema di questi cartellini rossi che il Barcellona ha preso negli ultimi anni è che, nella maggior parte dei casi, sono arrivati durante la prima frazione di gioco. Nella classifica di questa classifica negativa troviamo il Bayern Monaco al secondo posto con 8 espulsioni mentre il Real Madrid chiude il podio a quota sei.

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