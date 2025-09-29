Il momento che tutto il popolo del Barcellona aspettava sta per arrivare. Dopo continui rinvii, l'inaugurazione del nuovo Camp Nou sembra ormai vicina. Come riporta il quotidiano Marca, il giorno tanto atteso potrebbe essere il 18 ottobre, in occasione della sfida contro il Girona . Anche il comune di Barcellona si è detto fiducioso e, dunque, i tifosi blaugrana questa volta possono veramente sognare "il ritorno nella nuova casa".

Dopo quasi tre anni il Barcellona è molto vicino a tornare a casa. Nel proprio impianto. Al Camp Nou . O meglio allo Spotify Camp Nou. La nuova casa blaugrana è ormai molto vicina alla sua inaugurazione. Un momento che i tifosi del Barcellona aspettano con impazienza da mesi e il fatidico giorno, come riporta Marca, sarà molto probabilmente sabato 18 ottobre, giorno in cui la squadra di Hans Flick sfiderà il Girona .

A queste parole si aggiungono quelle del sindaco: "Credo che ormai sia arrivato il momento giusto. Sono stati fatti molti progressi e a breve avremo buone notizie". Il Barcellona, come ricordiamo, ha disputato le prime partite casalinghe prima al Johan Cruyff Estadio e poi al Montjuïc, impianto che ha ospitato i blaugrana durante il periodo di ristrutturazione del Camp Nou, ma adesso l'attesa sta davvero per finire.