Il momento che tutto il popolo del Barcellona aspettava sta per arrivare. Dopo continui rinvii, l'inaugurazione del nuovo Camp Nou sembra ormai vicina. Come riporta il quotidiano Marca, il giorno tanto atteso potrebbe essere il 18 ottobre, in occasione della sfida contro il Girona. Anche il comune di Barcellona si è detto fiducioso e, dunque, i tifosi blaugrana questa volta possono veramente sognare "il ritorno nella nuova casa".
Spagna
Nuovo Stadio Barcellona, il momento sta per arrivare: possibile inaugurazione il 18 ottobre
Dopo quasi tre anni il Barcellona è molto vicino a tornare a casa. Nel proprio impianto. Al Camp Nou. O meglio allo Spotify Camp Nou. La nuova casa blaugrana è ormai molto vicina alla sua inaugurazione. Un momento che i tifosi del Barcellona aspettano con impazienza da mesi e il fatidico giorno, come riporta Marca, sarà molto probabilmente sabato 18 ottobre, giorno in cui la squadra di Hans Flick sfiderà il Girona.
Segnali di ottimismo filtrano anche nel comune della città catalana, come lo si può dedurre dalle dichiarazioni rilasciate da Albert Batlle, vicesindaco per la Sicurezza: "Entro il 18 ottobre? Siamo fiduciosi che gli aggiustamenti da apportare vengano fatti e, dal punto di vista della sicurezza, si possa dare il via libera alla riapertura parziale del Camp Nou. Penso che i piccoli problemi che esistevano possano essere risolti".
A queste parole si aggiungono quelle del sindaco: "Credo che ormai sia arrivato il momento giusto. Sono stati fatti molti progressi e a breve avremo buone notizie". Il Barcellona, come ricordiamo, ha disputato le prime partite casalinghe prima al Johan Cruyff Estadio e poi al Montjuïc, impianto che ha ospitato i blaugrana durante il periodo di ristrutturazione del Camp Nou, ma adesso l'attesa sta davvero per finire.
