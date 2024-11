Odegaard salta anche la Nations League: ufficiale il forfait con la Norvegia

Martin Odegaard salta anche la Nations League . Il capitano della Norvegia non ci sarà per la prossime due sfide contro Slovenia e Kazakistan , non si è ancora ripreso totalmente dall'infortunio che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. C'è già l'annuncio della Federazione norvegese.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Norvegia ha annunciato il forfait della stella dell' Arsenal : "L'equipe medica della nazionale ha visitato Martin Odegaard nelle ultime 24 ore. La conclusione è che Odegaard ha bisogno di tempo per prepararsi di nuovo alla partita e affrontare lo stress ricevuto, dopo un lungo periodo senza partite. Dovrà quindi continuare la riabilitazione, il che significa che non giocherà le prossime due partite della nazionale norvegese".

Norvegia, Odegaard out: "Non sono ancora al 100%"

Odegaard è tornato in campo con l'Arsenal nelle ultime partite, ma non ci sarà con la Norvegia: "Dopo i colloqui con lo staff medico della Nazionale, purtroppo siamo giunti alla conclusione che la situazione non è abbastanza buona per disputare queste partite. Ho fatto un lungo periodo di allenamento e quando non ti alleni nelle ultime nove settimane, è naturale non essere ancora al 100%"