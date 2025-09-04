L'Olanda ospita la Polonia in occasione della quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. La partita tra le due Nazionali del Girone G si giocherà presso il De Kuip, stadio del Feyenoord. Ecco tutte le informazioni utili in vista del match di questa sera, in programma alle ore 20:45.
Qualificazione ai Mondiali
Olanda-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due Nazionali alla sfida—
Questa sera, l'Olanda allenata dall'ex Barcellona Ronald Koeman disputerà la terza partita del suo percorso verso il Mondiale. Quando si sono giocati i primi turni del girone, infatti, gli Oranje erano impegnati con la Nations League, dalla quale sono usciti ai quarti di finale contro la Spagna dopo i calci di rigore. Nel mese di giugno, gli olandesi hanno disputato i primi incontri per la qualificazione ai Mondiali e hanno vinto prima 0-2 in casa della Finlandia e poi 8-0 tra le mura amiche contro Malta.
La Polonia, invece, ha cambiato commissario tecnico: dal Michał Probierz a Jan Urban, che in precedenza sedeva sulla panchina del Górnik Zabrze. A differenza dei loro avversari, i Biało-czerwoni hanno giocato una partita in più del girone. Dopo due vittorie di fila contro la Lituania, grazie alla rete di Robert Lewandowski, e Malta che porta la firma di Karol Świderski, autore di una doppietta, i polacchi hanno subito una battuta d'arresto con la sconfitta per 2-1 fuori casa contro la Finlandia.
Probabili formazioni—
I padroni di casa faranno sicuramente affidamento sulla linea Liverpool composta da van Dijk, Gravenberch, Frimpong e Gakpo. La squadra ospite, invece, ritrova Lewandowski, tornato in Nazionale dopo il cambio del commissario tecnico.
OLANDA (4-3-3): Flekken; Dumfries, van Hecker, van Dijk, Aké; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Frimpong, Depay, Gakpo. Ct: Koeman
POLONIA (3-5-2): Skorupski; Kiwior, Bednarek, Ziolkowski; Cash, Szymanski, Slisz, Grosicki, Zalewski; Lewandowski, Piatek. All: Urban
Olanda-Polonia, dove vedere il match—
Le due compagini, in questo momento, hanno 6 punti in classifica, ma gli Oranje hanno giocato una partita in meno rispetto ai polacchi. Il match delle ore 20:45 di stasera si potrà vedere in diretta televisiva su Cielo, canale 26 del digitale terrestre, e su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Arena. In streaming, invece, la sfida sarà visibile su Sky Go e NOW TV.
