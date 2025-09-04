Olanda-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Olandesi e polacchi hanno entrambi sei punti in classifica, coi padroni di casa che hanno una partita in meno

Jacopo del Monaco 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 10:32)

L'Olanda ospita la Polonia in occasione della quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. La partita tra le due Nazionali del Girone G si giocherà presso il De Kuip, stadio del Feyenoord. Ecco tutte le informazioni utili in vista del match di questa sera, in programma alle ore 20:45.

Come arrivano le due Nazionali alla sfida — Questa sera, l'Olanda allenata dall'ex Barcellona Ronald Koeman disputerà la terza partita del suo percorso verso il Mondiale. Quando si sono giocati i primi turni del girone, infatti, gli Oranje erano impegnati con la Nations League, dalla quale sono usciti ai quarti di finale contro la Spagna dopo i calci di rigore. Nel mese di giugno, gli olandesi hanno disputato i primi incontri per la qualificazione ai Mondiali e hanno vinto prima 0-2 in casa della Finlandia e poi 8-0 tra le mura amiche contro Malta.

La Polonia, invece, ha cambiato commissario tecnico: dal Michał Probierz a Jan Urban, che in precedenza sedeva sulla panchina del Górnik Zabrze. A differenza dei loro avversari, i Biało-czerwoni hanno giocato una partita in più del girone. Dopo due vittorie di fila contro la Lituania, grazie alla rete di Robert Lewandowski, e Malta che porta la firma di Karol Świderski, autore di una doppietta, i polacchi hanno subito una battuta d'arresto con la sconfitta per 2-1 fuori casa contro la Finlandia.

Probabili formazioni — I padroni di casa faranno sicuramente affidamento sulla linea Liverpool composta da van Dijk, Gravenberch, Frimpong e Gakpo. La squadra ospite, invece, ritrova Lewandowski, tornato in Nazionale dopo il cambio del commissario tecnico.

OLANDA (4-3-3): Flekken; Dumfries, van Hecker, van Dijk, Aké; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Frimpong, Depay, Gakpo. Ct: Koeman

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Kiwior, Bednarek, Ziolkowski; Cash, Szymanski, Slisz, Grosicki, Zalewski; Lewandowski, Piatek. All: Urban

Olanda-Polonia, dove vedere il match — Le due compagini, in questo momento, hanno 6 punti in classifica, ma gli Oranje hanno giocato una partita in meno rispetto ai polacchi. Il match delle ore 20:45 di stasera si potrà vedere in diretta televisiva su Cielo, canale 26 del digitale terrestre, e su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Arena. In streaming, invece, la sfida sarà visibile su Sky Go e NOW TV.