Old Firm, Celtic titolo rimandato: 1-1 nel derby nonostante John Terry

Anche John Terry non vuole perdersi questa super sfida. Un gol per tempo e occasioni finali per i Rangers. Sei punti di distanza e titolo che può arrivare la prossima settimana...

Emanuele Landi

Ancora Old Firm, dopo il recente successo del Celtic in regular season. Il match del Celtic Park, valido per la seconda giornata dei Play-Off Championship potrebbe già assegnare il titolo in Scozia. Ipotesi da scongiurare per i Rangers. È 1-1 e festa rimandata, forse al prossimo turno.

Partita da vivere a tutti i costi. Lo sa anche John Terry, oggi non in veste da tifoso del Chelsea ma per gustarsi l'Old Firm.

Jota al 21' del primo tempo sblocca il derby e manda in paradiso "The Paradise".

Nella ripresa, però, arriva il pareggio che gela Celtic Park e continua a dare una flebile speranza agli uomini di Van Bronckhorst. Sakala fa 1-1 e rimanda i discorsi di titolo. Nel finale Hart e il palo (su Sakala) salvano addirittura il Celtic dalla possibile rimonta che avrebbe riportato i Rangers a -3. Ora sono sempre 6 i punti di differenza a 3 giornate dalla fine.