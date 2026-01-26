Il trofeo nazionale spagnolo continua a sorprendere: dalle eliminazioni precoci delle big ai cambiamenti istituzionali

Pietro Rusconi Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 18:56)

Adesso è anche arrivata l'ufficialità. La finale di Copa del Rey 2025-26 cambierà data secondo quanto riferito dal presidente della Federcalcio spagnola, Rafael Louzan. Inizialmente prevista per la giornata del 25 Aprile, l'attesa finale del trofeo nazionale si sposterà probabilmente alla fine della settimana precedente.

La Copa del Rey di questa stagione sta regalando tante sorprese e storie particolari. I giganti del Real Madrid sono stati eliminati per 3-2 dall'Albacete negli ottavi di finale. La squadra di seconda divisione si è così regalata un quarto di finale altrettanto difficile contro il Barcellona, detentore del trofeo. L'avversaria più quotata per sottrarre la corona alla squadra di Flick è sicuramente l'Atletico Madrid di Diego Simeone, impegnato contro il Betis Siviglia. I restanti quarti recitano Alaves-Real Sociedad e Valencia-Athletic Bilbao.

Il cambio data della finale di Copa del Rey — L'annuncio di Rafael Louzan è arrivato prima di un suo intervento all'Università di Navarra, a proposito della gestione e della leadership. I motivi del cambiamento, secondo le sue parole, andrebbero ricercati nelle questioni dell'ordine pubblico relativo alla città ospitante, ovvero Siviglia. Il presidente fa riferimento alla modifica come possibilità di migliorare le condizioni di lavoro e di vivibilità da parte delle forze dell'ordine e della popolazione.

La decisione finale rimane ancora da confermare nei dettagli per via del calendario del Real Betis, ancora impegnato su 3 fronti. L'obiettivo è quello di avere lo stadio in ottime condizioni per disputare l'attesa finale.

La questione degli arbitri — Il presidente della Federazione calcistica spagnola ne ha approfittato per spendere due parole anche sulle polemiche legate al gruppo arbitrale. Louzan ha così affermato: "Un certo margine di miglioramento esisterà sempre, tuttavia il livello generale rimane eccellente e quello spagnolo addirittura "magnifico". Le polemiche, secondo il presidente della RFEF, nascerebbero così dalle squadre e allenatori che sono sempre alla ricerca di scuse quando perdono i match. Inoltre, Louzan ha elogiato i progressi compiuti e l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati.