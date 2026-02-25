Osimhen e la voglia di Juventus, ma per il momento l'attaccante la sta eliminando dalla Champions League

Giammarco Probo 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 16:32)

Questa sera si giocherà la seconda serata dei playoff di Champions League, scenderanno in campo le ultime due italiane rimaste, ovvero Atalanta e Juventus. Nella serata di Torino uno dei più attesi è senza dubbio Victor Osimhen. Proprio quest'ultimo è stato cercato dal club bianconero per rafforzare il reparto offensivo. Lo stesso bomber nigeriano ha parlato apertamente alla conferenza stampa della trattativa con la Juventus e il desiderio di giocare per questa maglia.

Le dichiarazioni di Osimhen nei confronti della Juventus — GLI ELOGI ALLA JUVENTUS -"La Juventus è uno dei club più importanti al mondo, ed è la squadra con più titoli nel campionato italiano. Quando me ne hanno parlato, ero desideroso di venire, prima che si facesse avanti il Galatasaray. Ci sono stati alcuni ostacoli che hanno interrotto la trattativa e, purtroppo, il trasferimento è saltato. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare nella Juve".

IL RITORNO A TORINO -"La partita di domani è molto importante e difficile, ne siamo consapevoli. Dobbiamo affrontare una squadra molto forte con giocatori di grande livello. Non sottovalutiamo gli avversari, ma abbiamo elementi esperti per gestire l’incontro. Siamo pronti, non sarà una gara semplice, ma sputeremo sangue in campo".

IL FUTURO ALLA JUVENTUS -"Ero desideroso di trasferirmi lì. Ma purtroppo il passaggio non si è concretizzato. Ma se in futuro ci saranno opportunità…tra i club in cui mi piacerebbe giocare c'è anche la Juventus. Sarebbe un privilegio giocare con la Juve. Ma ad oggi sono felice qui e penso al presente con il Gala".

IL RICORDO DI NAPOLI -"Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita difficile, come lo sono tutte le gare contro squadre di Serie A".