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Palestina a Bilbao, la commozione del Ct Jazar

Nel corso della giornata di ieri, la Palestina allenata da Ehab Abu Jazar ha disputato un'amichevole molto sentita. La selezione del Medio Oriente, infatti, ha giocato contro i Paesi Baschi presso il San Mamés, stadio in cui gioca l'Athletic Bilbao, club della Liga Spagnola. Le due squadre hanno disputato un incontro di beneficenza e tutto il ricavato andrà interamente alle organizzazioni umanitarie che stanno lavorando presso la Striscia di Gaza. Al termine della gara, il ct Jazar ha parlato in conferenza stampa e, commosso ed emozionato, ha espresso tutta la sua gratitudine.

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