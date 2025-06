I Leoni di Canaan devono arrendersi ad un rigore in pieno recupero: non saranno in Messico-USA-Canada nel 2026

Samuele Amato Redattore 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 15:24)

Molte volte non ci si accorge che il calcio sia anche una via di fuga. Dalla realtà, quella monotona o quella tragica. A volte questo sport racconta riscatti di nazioni e popoli, di persone. Lo si può notare come si vive il calcio in quei Paesi in cui il gioco del pallone è uno sfogo popolare. Uno sport che, in questi giorni, avrebbe potuto regalare una storica qualificazione al Mondiale per la Palestina. La Nazionale dei Leoni di Canaan deve, però, abbandonare presto questo grandissimo sogno per via del pareggio contro l'Oman, i quali strappano il posto per i ripescaggi di ottobre.

Palestina ad un passo dal Mondiale: sogno infranto nel recupero — Senza una terra, senza pace, senza notizie dei propri cari. La Nazionale palestinese è scesa in campo per poter portare la propria bandiera al prossimo Mondiale del 2026. I giocatori della Palestina hanno giocato per rappresentare il proprio Paese nella Coppa del Mondo. Il calcio in questo caso serve come esercizio di resistenza e, dunque, esistenza. L'ultima partita in questa fase delle qualificazioni della federazione asiatica si è giocata ieri sera, martedì 10 giugno, in Giordania, contro l'Oman.

Alla Palestina serviva una vittoria per poter accedere alla fase successiva dei ripescaggi e sognare, dunque, il Mondiale. Ma il calcio sa essere crudele. Il vantaggio è proprio dei Leoni di Canaan: il gol arriva su calcio d'angolo, al 49esimo, con la firma del centrocampista Oday Kharoub. In questo momento la Palestina vede lo storico traguardo ad un passo. Al 73esimo, arriva anche l'espulsione di Harib Al-Saadi, centrocampista dell'Oman. I padroni di casa, dunque, giocano il finale di gara in superiorità numerica.

Tuttavia, la Nazionale omanita non demorde e continua ad attaccare. Al 95esimo, ultimo giro d'orologio (erano stati dati cinque minuti di recupero), si consuma il dramma. Un incrocio di gambe (ed una piccola trattenuta) tra il difensore palestinese Taha e l'attaccante omanita Al-Ghassani basta per far fischiare calcio di rigore a favore degli ospiti. Al 97esimo, il sogno della Palestina si spezza con il gol del pari definitivo di Issam Al Sabhi.

La Nazionale dei Leoni di Canaannon andrà ai Mondiali che si giocheranno tra Messico, USA e Canada nell'estate 2026. Un sogno che si infrange all'ultimo secondo: quello di rappresentare il proprio Paese nel palcoscenico calcistico più importante al mondo - per dire al mondo stesso "noi esistiamo", nonostante la guerra.