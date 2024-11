Pallone d’Oro, polemiche infinite: Raphinha e Neymar rispondono a Rodri

È passato ormai un mese dalla cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro, ma le polemiche non sono ancora terminate. La vittoria di Rodri ha fatto sicuramente discutere, non tanto per il trionfo in sé, quanto più che altro per l’assenza del suo principale contendente. Vinicius Jr, così come tutta la delegazione del Real Madrid che era attesa alla premiazione, ha deciso clamorosamente di disertare la serata in segno di protesta. Il brasiliano si è sentito derubato, ed è un sentimento che a quanto pare ha pervaso anche altri suoi connazionali.