Un riconoscimento prestigioso di cui lo stesso calciatore ne va fiero ed orgoglioso e che spera possa ispirare nuovi giovani talenti. Ma non solo, Rodri, nel corso di un suo intervento al programma El Hormiguero di Pablo Motos, ha voluto dedicare il premio a tutti quei calciatori spagnoli che in passato avrebbero meritato di vincere il Pallone d'Oro: "La Spagna ha vissuto uno dei momenti più straordinari della storia del calcio, non solo con la nazionale. È curioso che solo uno di quei giocatori abbia vinto il Pallone d'Oro. Ho voluto rendere omaggio a quella generazione meravigliosa che non è riuscita a conquistarlo".

Per Rodri Messi è il top

Rodri poi ha parlato di due icone del calcio mondiale, come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Per il centrocampista spagnolo del Manchester City il fenomeno argentino è il migliore della storia in assoluto. Ecco cosa ha detto: "Messi è il migliore, non ho dubbi su questo. Cristiano si è equiparato a lui in molti aspetti, ma non ha il talento innato che ha Leo. Per noi giocatori, affrontarli è stata un'esperienza rivelatrice. Messi era letale ovunque si trovasse in campo. Bastava che toccasse il pallone per sapere che qualcosa sarebbe successo. È proprio questa la differenza che lo rende unico".