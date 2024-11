Pallone d’Oro, Rodri: “Io il più costante, per me Carvajal 2° e Vinicius 3°”

Pallone d'Oro, il vincitore Rodri torna sull'argomento: "Io il più costante, per me Carvajal 2° e Vinicius, che non si è congratulato, 3°"

Vincenzo Bellino Redattore 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 12:57)

Due settimane dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro, il vincitore Rodri, ai box per tutta la stagione per una lesione del legamento del ginocchio destro, è tornato sull'argomento. Il centrocampista del Manchester City e della Nazionale spagnola ha confessato che se avesse potuto esprimere una preferenza, avrebbe votato per sè, mettendo al 2° posto Dani Carvajal e al 3° Vinicius Junior.

Pallone d'Oro, Rodri: "Ho vinto perchè sono stato il più costante" — Rodri, ai microfoni de El Partidazo de Cope, ha spiegato i motivi per cui ha vinto il Pallone d'Oro: "Pensavo di vincere il Pallone d’Oro nel 2023, ma l’ultimo anno è stato anche migliore. E’ stata premiata la costanza, che è anche la cosa più difficile da tenere nel calcio. Non sono io a dire se ho meritato o meno il premio. Pensavo di poterlo vincere nel 2023 dopo la mia grande stagione con il Manchester City, ma penso anche di aver fatto ancora meglio lo scorso anno. Vincere il Pallone d’Oro ti cambia un po’ la vita. Molte persone si sono congratulate con me, compreso Iniesta che dovrebbe averne almeno uno nella sua bacheca e che è stato il miglior giocatore spagnolo della storia".

"Avrei messo Vinicius al 3° posto" — Se fosse dipeso da Rodri, nonostante Vinicius Junior alla vigilia era considerato il principale avversario dello spagnolo, l'attaccante del Real Madrid sarebbe finito 3°: "Io avrei scelto Carvajal come secondo classificato e Vinicius come terzo. Non mi ha fatto male il fatto che il Real Madrid non ci fosse, era il mio momento, l’ho condiviso con la mia famiglia e l’ultima cosa alla quale ho pensato sono stati gli assenti alla cerimonia".

A tal proposito Vinicius, 2° classificato, non si è congratulato col vincitore, ma Rodri non ne fa un dramma: "Se il Real Madrid si è congratulato con me? C’erano alcuni giocatori del Real come Nacho e Joselu con i quali ho anche condiviso lo spogliatoio. Vinicius non si è congratulato, ma la cosa non mi è mancata. Non avrei fatto quello che ha fatto il Real Madrid non presentandosi alla cerimonia, ma non ha più senso pensarci. Io tengo alla mia gente, alla mia famiglia e al mio club".