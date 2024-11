Due giornalisti hanno ammesso di aver commesso degli errore tecnici in fase di votazione del vincitore del Pallone d'Oro

Sergio Pace Redattore 10 novembre 2024 (modifica il 10 novembre 2024 | 14:29)

Il Pallone d'Oro 2024assegnato a Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna, continua a tenere banco con gli ennesimi capitoli di un caso che sembra non avere fine. La vittoria di Rodri e il conseguente secondo posto di Vinicius Junior del Real Madrid ha scatenato diverse polemiche tra gli addetti ai lavori.

Rodri, vincitore del Pallone d'Oro 2024 (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

Alla fine si è scoperto che Rodri ha vinto di 41 punti sul rivale brasiliano: 1170 punti per il centrocampista del City, 1.129 per l'asso del Real Madrid. Ma qualcosa, in fase di votazione, è andato storto. Due giornalisti, infatti, hanno ammesso di aver votato Rodri e non Vinicius per un errore tecnico.

Caso Pallone d'Oro 2024, i voti sbagliati — Campo Elías Estrada, giornalista panamense del quotidiano Tiro al Gol, in una recente intervista a Marca ha spiegato di aver votato Rodri e non Vinicius pur non volendo. La sua intenzione era quella di votare il brasiliano del Real Madrid per la vittoria del Pallone d'Oro e di assegnare il quinto posto a Rodri in luogo di Dani Olmo.

Questo il suo racconto: "Innanzitutto è stato un mio errore. Al posto di Rodri è comparso il nome di Olmo. Purtroppo ho avuto problemi durante il voto sulla piattaforma di voto. Quando stavo selezionando i miei 10 candidati ed è arrivato il momento di aggiornare, il voto è stato alterato, con i numeri sbagliati, senza alcun ordine, tra i dieci eleggibili ed ho dovuto accedere alla piattaforma più di tre volte per votare.

Mi sono accorto dell'errore solo qualche giorno dopo, quando ho letto dettagliatamente la mail, perché avevo scritto i miei candidati su un foglio di carta. Non mi è mai successo, il mio voto è stato imparziale, non indosso la maglia di nessun club. Non ho mai considerato Rodri tra i primi tre, l'ho messo quinto, perché per un errore involontario il suo nome non è apparso", conclude Campo Elías Estrada.

Un altro giornalista, il finlandese Juha Kanerva di Ilta-Sanoma, anche lui componente della giuria dei 100 giornalisti votanti, ha ammesso di aver sbagliato in fase di votazione per un suo errore tecnico, con Vinicius non presente e Rodri al primo posto. Kanerva, dopo il fattaccio, ha precisato: "Ho intenzione di dimettermi dalla giuria del Pallone d'Oro".