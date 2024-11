L'ex Inter, Wesley Sneijder, comprende la delusione di Vinicius Junior per il mancato Pallone d'Oro: "Anche a me lo hanno rubato..."

Sergio Pace Redattore 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 21:57)

L'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri lunedì 28 ottobre a Parigi ha suscitato parecchie polemiche. In casa Real Madrid manco a parlarne, con la Casa Blanca che ha deciso di boicottare la cerimonia dopo aver scoperto che il premio sarebbe toccato al centrocampista del Manchester City e della Spagna campione d'Europa.

Tanta la delusione in particolare per Vinicius Junior, con l'attaccante brasiliano dei Blancos che per molti era considerato il favorito per il Pallone d'Oro. Invece niente, al verdeoro è toccato il secondo gradino del podio davanti al suo compagno di squadra, il talento inglese Jude Bellingham.

Il dibattito del Pallone d'Oro non si è attenuato, anzi. Uno dei grandi protagonisti dell'Inter del Triplete 2010, l'ex centrocampista olandese Wesley Sneijder, a margine della Coppa del Mondo di ESports di Riyadh, ha espresso la sua opinione sul tema.

Stessa situazione — L'ex nerazzurro comprende bene la delusione di Vinicius Junior per un premio che avrebbe certamente meritato. Una situazione che gli ha ricordato molto bene quella vissuta nell'anno in cui Sneijder conquistò il Triplete (Serie A, Champions League e Coppa Italia) con l'Inter, ma poi alla fine niente Pallone d'Oro: "Sì, mi hanno rubato il Pallone d'Oro nel 2010. Ma onestamente sono felice che la gente ne parli ancora nel 2024, quindi 14 anni dopo. La gente me lo dice: 'Wesley, quell'anno ti hanno derubato'. Immagina se avessi vinto il Pallone d'Oro e la gente avesse detto: 'Lo ha rubato a qualcuno'".

L'ex Inter ha poi aggiunto: "I premi individuali sono belli. Ma i successi con la squadra come sollevare il trofeo della Champions League sono stati per me più preziosi che ottenere il Pallone d'Oro".