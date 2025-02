Poche emozioni e tanti fischi: Palmeiras e San Paolo non vanno oltre lo 0-0

Il derby tra due club storici del calcio brasiliano non decolla: i Verdão ci provano di più ma non riescono a sbloccarla.

Alessandro Savoldi 17 febbraio - 01:11

Il derby tra Palmeiras e San Paolo si chiude a reti inviolate. Davanti al proprio pubblico, i Verdão non riescono a trovare tre punti che sarebbero stati fondamentali per il proprio Campionato Paulista. A due giornate dal termine della prima fase il Palmeiras deve recuperare due punti al Ponte Preta per qualificarsi ai playoff. Il San Paolo, invece, è già sicuro del passaggio del turno.

Lucas Moura con la maglia del San Paolo nel 2024. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)

Palmeiras-San Paolo, la cronaca del primo tempo — Il Choque-Rei perde subito Mauricio: l’attaccante dei Verdão esce al 4’ per infortunio, al suo posto entra Estevao. La prima occasione per il Palmeiras è una punizione dal limite al 14’, con Veiga che colpisce la barriera. Il momento positivo dei padroni di casa prosegue grazie a Lopez, che sfonda sulla destra e calcia: Rafael si fa trovare pronto su un tiro poco insidioso. L’intensità aumenta, con il Palmeiras che cerca di creare il gol del vantaggio sfruttando le incursioni di Veiga e Torres sulle fasce. La retroguardia tricolore è attenta e rischia poco e nulla. Al 41’ Zubeldia protesta troppo per un fuorigioco fischiato ai suoi: ammonito l’allenatore del San Paolo. Gli ospiti si fanno vedere al 44’: Luciano, da lontano, lascia partire un bel tiro che sfila a lato di poco. Il primo tempo termina 0-0.

Palmeiras-San Paolo, la cronaca del secondo tempo — La seconda frazione si apre con il Palmeiras che gestisce la palla, mentre il San Paolo aspetta e tenta di mantenere i ritmi bassi, forte della qualificazione al turno successivo già in cassaforte. La miglior occasione per entrambe le squadre arriva a cavallo dell’ora di gioco: al 57’ Piquerez crossa da sinistra, Lopez, da solo nel cuore dell’area piccola, schiaccia di testa, ma la palla rimbalza incredibilmente sopra la traversa della porta del San Paolo. Al 62’ Weverton compie un miracolo su Lucas Moura: tiro a incrociare di sinistro e parata in controtempo che tiene in vita il Palmeiras. Al 68’ i padroni di casa cercano il gol con Gustavo Gomez: l’ex Milan decolla sul corner di Estevao ma non trova la porta. Quattro minuti più tardi, ecco un'altra opportunità per Lopez, ancora di testa, e questa volta è una bella parata di Rafael a negare il vantaggio ai Verdão. Nel finale non succede praticamente nulla, con il Palmeiras che fatica a servire i suoi attaccanti. La squadra di Abel Ferreira vuole sfruttare la propria arma più efficace, i cross, la difesa del San Paolo però resta lucida e resiste. Il Choque-Rei finisce 0-0, tra i fischi del pubblico palmeirense.

Gustavo Gomez con la maglia del Palmeiras nel 2024 (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

La situazione in classifica delle due squadre — Il Palmeiras ha 17 punti, il San Paolo uno in meno, 16. Eppure, questo risultato è più favorevole per il Tricolor, in virtù del funzionamento della competizione. Nel Campionato Paulista, infatti, la prima fase del torneo vede le squadre divise in quattro gironi da quattro. Ciascun club sfida i dodici degli altri tre gironi una volta e, al termine della stagione regolare, le prime due di ciascun gruppo si qualificano per i quarti di finale, dove poi si incontreranno l’una con l’altra. In questo momento il Palmeiras ha davanti a sé, nel proprio girone, Sao Bernardo e Ponte Preta, che stanno disputando un’ottima stagione e che hanno rispettivamente 22 e 19 punti. Il San Paolo, al contrario, si trova in un raggruppamento in cui le avversarie stanno faticando, perciò si qualificherà anche se dovesse avere un numero di punti inferiore a quello dei Verdão. Dopo lo 0-0 di oggi, infatti, al San Paolo basteranno verosimilmente due pareggi nelle ultime due partite per godere del fattore campo nei quarti di finale del torneo.