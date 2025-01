Panathinaikos-Olympiacos, il pronostico del derby degli Eterni Nemici di Coppa di Grecia: Tryfilli favoriti, chi passa va in semifinale

Vincenzo Bellino Redattore 15 gennaio - 04:56

Panathinaikos-Olympiacos è la gara valevole per i quarti di finale d'andata della Coppa di Grecia, chi vince affronterà in semifinale l'AEK Atene. Le due squadre sono reduci entrambe da un ottimo momento di forma; i padroni di casa hanno centrato il primo obiettivo stagionale, qualificandosi ai sedicesimi di finale di Conference League e in campionato occupano la 3ª posizione a -4 dalla vetta della classifica. Positiva anche la prima parte di stagione dell'Olympiacos, ancora in corsa per il pass diretto per gli ottavi di finale di Europa League, in vetta in Super League con 40 punti conquistati e imbattuta nelle ultime cinque con 4 vittorie all'attivo.

Panathinaikos-Olympiacos, i precedenti — Panatahinaikos e Olympiakos si sono già affrontate in campionato in questa stagione, ma all'Olympic Stadium di Atene, che ospiterà i quarti di finale d'andata, non sono andate oltre lo 0-0. Negli ultimi cinque precedenti tra campionato e coppa giocati in casa, i Tryfilli non hanno mai perso contro gli Eterni Nemici: due vittorie e tre pareggi. L'ultima affermazione dell'Olympiakos lontano dal Pireo risale al 4-1 del 16 maggio 2021, era l'ultima giornata dei play-off di Super League, stravinta dai biancorossi con addirittura 26 punti di vantaggio sul PAOK e 37 sul Panathinaikos.

Probabili formazioni — PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Vagiannidis, Jedvaj, Ingason, Mladenovic; Bakasetas, Willian Arao, Maksimovic; Tete, Ioannidis, Djuricic. Allenatore: Rui Vitoria.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Biancone, Carmo, Ortega; Hezze, Garcia; Gelson Martins, Chiquinho, Velde; El Kaabi. Allenatore: José Luis Mendilibar

Panathinaikos-Olympiacos, il pronostico — Stando alle quote dei bookmakers, il Panathinaikos parte favorito. L'eventuale vittoria dei padroni di casa nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa di Grecia, è quotata a 2.45. Possibile pareggio offerto a 2.60, mentre una possibile affermazione della squadra ospite vale tre volte la posta in gioco (segno 2, quota 3.05). La prudenza potrebbe essere la grande protagonista della sfida, in vista della sfida di ritorno in programma il prossimo 5 febbraio. Lo 0-0 in campionato, unito all'ottimo momento di forma che stanno vivendo entrambe le compagini, rispettivamente reduci da 13 e 14 risultati utili consecutivi, lascia presagire che il segno X potrebbe essere l'esito più probabile.