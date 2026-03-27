Dopo una grande stagione disputata fino ad oggi in Ligue 1, Panichelli non potrà andare al Mondiale con l'Argentina a causa di un brutto infortunio

Federico Iezzi Collaboratore 27 marzo - 14:17

Tegola pesantissima per l'Argentina e per lo Strasburgo: l'attaccante Joaquin Panichellisi è infortunato in allenamento. La diagnosi, inoltre, è delle più infauste: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per il classe 2002 la stagione è finita e non lo vedremo in campo nemmeno al Mondiale: sarà fuori ben sette mesi.

Argentina, si ferma Panichelli — Goleador dello Strasburgo e giovane attaccante appetibile anche per i grandi club europei, Panichelli è uno dei giovani più noti e attenzionati in questo periodo. In questi giorni era fra i convocati della Nazionale Argentina per le due amichevoli previste e organizzate dalla FIFA per varie squadre nazionali. L'Argentina di Lionel Scaloni se la vedrà con la Mauritania e lo Zambia. Il ct ha convocato anche la punta Panichelli che ha esordito con l'Albiceleste a novembre contro l'Angola: le due amichevoli sarebbero state una buona occasione per il ragazzo di mettersi in mostra in vista delle convocazioni per il torneo di questa estate.

Non ci sarà in campo, invece, nè contro la Mauritania e nemmeno al Mondiale. Panichelli si è infortunato in allenamento. La notizia, emersa stanotte, è delle peggiori per il calciatore: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita, sfuma il sogno di giocare il Mondiale e l'Argentina perde una punta promettente.

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Tegola anche per lo Strasburgo — Cresciuto nel River Plate a luglio 2025 è stato acquistato dallo Strasburgo per 17 milioni di euro. Il suo infortunio è un problema serio anche per la squadra francese. Panichelli, infatti, con 16 reti segnate in campionato è il capocannoniere della Ligue 1 e ha dato anche un contributo di due reti in Conference League. La squadra allenata da Gary O'Neil, al momento ottava nella massima serie francese, dovrà fare a meno di lui per le ultime giornate e anche in Conference dove la attende il Mainz nei quarti di finale.