Partizan, non solo calcio: ecco gli altri sport dove militano i bianconeri

Dal calcio alla pallanuoto, passando per basket, volley e tanto altro ancora tra i grandi campioni, il tifo caldissimo e la rivalità con la Stella Rossa

Alessandro Savoldi 15 luglio - 12:24

Il Partizan Belgrado è una delle società polisportive più importanti d’Europa. Fondata nel 1945 in quella che era all’epoca la Jugoslavia, nel corso dei decenni l’attività del club bianconero si è espansa. A oggi sono ben 24 gli sport in cui militano le squadre del Partizan.

Partizan, i risultati nel mondo del calcio e del basket — Partiamo dal calcio. La rappresentativa del Partizan sicuramente è una delle più titolate nei balcani. Nel corso della sua storia ha vinto 27 campionati nazionali. Per undici volte ha alzato il titolo dell’ex Jugoslavia, otto volte quello del campionato serbo-montenegrino e, infine, in otto occasioni i bianconeri si sono laureati campioni di Serbia. La squadra gioca le partite interne allo Stadio Partizan, 32.000 posti, a Belgrado. Un vero e proprio tempio, in cui hanno militato alcuni dei più grandi giocatori della storia del calcio balcanico: Milan Galic, Savo Milosevic e, in tempi più recenti, anche Stevan Jovetic.

La sezione calcistica non è quella più titolata, soprattutto in campo internazionale. Una delle rappresentative d’eccellenza del Partizan è la squadra di basket. Nel mondo della palla a spicchi i campionati conquistati sono leggermente meno, 21, ma la Coppa dei Campioni del 1992 compensa gli scudetti mancanti. Un trionfo storico, con i ragazzi di Obradovic capaci di battere Badalona in finale. In campo c’erano due monumenti del basket serbo: Predrag Danilovic e Aleksandar Djordjevic. Altri grandi campioni della storia del Partizan sono Drazen Dalipagic e Vlade Divac, dal 2019 nella Hall of Fame dell’Nba. Oggi i bianconeri militano in Eurolega, la massima competizione continentale.

Gli altri sport e la rivalità con la Stella Rossa — Anche nel volley la storia del Partizan è ricca di campioni e di successi, soprattutto in ambito nazionale. Uno dei migliori giocatori degli ultimi 15 anni ha mosso i primi passi proprio in bianconero: si tratta dell’opposto Aleksandar Atanasijevic. Tanti successi anche sul ghiaccio, con la rappresentativa dell’hockey, ma soprattutto in piscina, con la pallanuoto. Nella sua storia il Partizan ha vinto 29 titoli nazionali ma soprattutto sette Coppe dei Campioni. Un bottino impressionante, che rende la squadra la seconda più titolata dopo i liguri della Pro Recco. A conti fatti si può quindi dire che la branchia di eccellenza del Partizan sia proprio la pallanuoto.

La rivalità più forte, in tutti gli sport, è sicuramente quella con la Stella Rossa, l’altra grande società di Belgrado. Essendo anche la Stella una società polisportiva, il Derby Eterno va in scena decine di volte all’anno nelle varie discipline. Una rivalità calda, legata anche a temi di natura politica. Da una parte la Stella Rossa fu fondata dal mondo della politica, dall’altra il Partizan era il club dell’esercito. Un po’ come Celtic e Rangers in Scozia, o Fenerbahce e Galatasaray in Turchia, l’incontro tra due squadre diventa lo scontro tra gli ideali che esse portano con loro. Non di rado, infatti, si verificano episodi che con lo sport non hanno nulla da spartire. Si tratta comunque di una delle stracittadine più affascinanti del mondo.