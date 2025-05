Patrick Vieira, l’illustre doppio ex delle finaliste di FA Cup

Prima giocatore dei Citizens, poi allenatore delle Eagles. Le avventure inglesi del francese ex centrocampista ed ora sulla panchina del Grifone.

Jacopo del Monaco 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 13:09)

Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa, è il collegamento in comune tra Crystal Palace e Manchester City. L'ex centrocampista francese, infatti, è stato per 18 mesi calciatore dei Citizens, tra l'altro sua ultima squadra prima del ritiro. Negli ultimi anni, ha allenato le Eagles per poco più di una stagione e mezzo. Le due squadre della Premier League, domani alle ore 17:30, giocheranno al Wembley Stadium di Londra la finale di FA Cup.

Patrick Vieira, da centrocampista del City... Vieira fece il suo esordio nel calcio professionistico a 17 anni, nel 1993, con la maglia del Cannes. Alla fine del 1995, il Milan lo acquistò per 7 miliardi di lire, vinse lo Scudetto di quella stagione giocando soltanto 5 partite tra campionato e coppe. Nel 1996, l'Arsenal spese 4.5 milioni di sterline per acquistarlo. A Londra, il classe 1976 scrisse la storia del calcio inglese coi Gunners allenati da Arsene Wenger, diventando un pilastro della squadra della capitale. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, vinse anche Mondiale ed Europeo con la Francia e, nel 2002, divenne il capitano dell'Arsenal. Coi Gunners, vinse 4 FA Cup, 3 Premier League ed altrettanti Community Shield, giocando 406 partite. Tornò in Italia, alla Juventus, nel 2005, dove vinse lo Scudetto, poi assegnato all'Inter per lo scandalo Calciopoli. Nell'estate del 2006 passò proprio ai nerazzurri e vinse: 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane. A gennaio del 2010, Vieira andò al Manchester City e segnò il suo primo gol coi Citizens il 3 aprile contro il Burnley. Nella stagione 2010/2011, vinse la sua quinta FA Cup, diventando per poi ritirarsi al termine della stagione.

... ad allenatore del Crystal Palace Dal 2011 al 2015, Vieira allenò squadre del settore giovanile del City. Poi divenne il tecnico dei New York City in MLS, prima di tornare in Europa nel 2018 sulla panchina del Nizza, dal quale venne esonerato nel novembre del 2023. Nell'estate del 2021, l'ex centrocampista francese firmò per il Crystal Palace un contratto triennale, terminando la sua prima esperienza da allenatore in Premier League al 12° posto. A causa dei deludenti risultati nella stagione seguente (27 punti in altrettante partite e zero vittorie), le Eagles decisero di esonerare Vieira.