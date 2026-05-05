Paul Pogba è stato uno dei centrocampisti più devastanti degli anni recenti. Il centrocampista francese, specialmente sotto la guida di Massimiliano Allegri nella Juventus, ha unito fisicità e una tecnica sopraffina, diventando un giocatore capace di segnare e fornire assist ai compagni. Ma nonostante ciò, ha vissuto negli ultimi anni un periodo estramamente difficile: tra vari infortuni e la squalifica per doping.

A tal proposito si è raccontato ai canali di Ligue1+ in compagnia di un suo ex connazionale Adel Rami. Un confronto in cui il francese ha raccontato il periodo più buio della sua vita calcistica, tra dubbi, incertezze e la reale possibilità di abbandonare il calcio.

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EMPOLI, ITALIA- SETTEMBRE 3: Paul Pogba of Juventus guarda i suoi compagni durante la partita di Serie A TIM nel match tra Empoli FC e Juventus allo Stadio Carlo Castellani il 3 Settembre, 2023 in Empoli, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il crollo mentale di Pogba

Il centrocampista attuale delha raccontato come, durante la lunga assenza dal rettangolo verde,. I continui stop per infortuni muscolari e la sospensione lo hanno portato a mettere in discussione la sua carriera: "Onestamente ci sono stati momenti in cui ho pensato di mollare tutto, era una situazione troppo difficile da superare, ero perso sia fisicamente che mentalmente".

L'ex Manchester United ha sottolineato come il suo pensiero più grande era rivolto alla possibilità di tornare a giocare nei grandi Club:"Mi chiedevo constantemente cosa potessi fare per tornare ai miei livelli, non avete la minima idea di quante volte mia moglie mi abbia detto di andarmi ad allenare".

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La forza trovata nei cari

Nonostante questo periodo complesso,. Il francese ha dichiarato quanto sia importante avere persone che ti spronano a trovare serenità e fiducia in se stessi :"Ti fai mille domande, cerchi di capire se tornerai come prima, se giocherai ancora a calcio. Però grazie agli amici, alla famiglia e ai tifosi che mi hanno aiutato molto, ho ritrovato la mia serenità. Quando vedo i messaggi dei sostenitori sui social sono davvero contento, sento che devo qualcosa a loro. Per questo motivo non posso mollare adesso, devo impegnarmi sempre di più".

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