Gary Neville ha avuto paura per se e per sua moglie. Il calciatore, di ritorno da un concerto con la compagna, è stato aggredito e insultato verbalmente da un passante. L'uomo, racconta Neville, aveva anche un cane che sembrava "molto pericoloso".

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 22 DICEMBRE: Gary Neville, presentatore di Sky Sports, prima della partita di Premier League tra Aston Villa e Sheffield United al Villa Park il 22 dicembre 2023 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

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L'accaduto

Come ha raccontato nel suo podcastdi, Gary Neville ha passato un brutto momento. Mentre si dirigeva verso casa con la moglie, un passante si è fermato e ha cominciato a registrare Gary e moglie mentre li insultava. L'uomo, come riporta il video diffuso poi su vari social quale, avrebbe offeso numerose volte il calciatore, chiamandolo "pazzo" e "fot***a tr**a". Oltre agli insulti gratuiti, l'uomo era accompagnato da un cane di grossa taglia, cane che sembrava pronto a partire all'attacco se il suo padrone lo avesse liberato. O almeno così è secondo Gary Neville.

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Gary Neville: "Aveva un cane molto pericoloso"

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Durante la puntata del podcast, l'ex terzino del Manchester United ha parlato dell'accaduto per la prima volta. "Aveva, presumo, un cane molto aggressivo al guinzaglio.". E ha poi aggiunto: "Pensavo che fosse uno di quei casi in cui fa così - mimando il gesto di lasciare il guinzaglio - e il cane parte". I due tornavano da un concerto al quale avevano assistito in compagnia di. Ma l'ex stella dei Reds era preoccupato sopratutto per sua moglie: "È la prima volta che succede una cosa del genere, ma quando sei con tua moglie hai più paura".Per fortuna l'episodio si è concluso solo con gli insulti del passante, senza nessuna ripercussione fisica sui due. Ospiti al podcast c'erano anche, che si sono uniti nel commentare l'episodio. Secondo Ian Wright: "È stato un gesto meschino, è orrbile". Mentra la Scott ha riferito che ci fosse stata lei avrebbe colpito il malintenzionato.

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