"È la prima volta che succede una cosa del genere", così ha raccontato Gary Neville l'episodio spiacevole che ha visto protagonisti lui e sua moglie.
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Gary Neville ha avuto paura per se e per sua moglie. Il calciatore, di ritorno da un concerto con la compagna, è stato aggredito e insultato verbalmente da un passante. L'uomo, racconta Neville, aveva anche un cane che sembrava "molto pericoloso".
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L'accadutoCome ha raccontato nel suo podcast Stick To Football di The Overlap, Gary Neville ha passato un brutto momento. Mentre si dirigeva verso casa con la moglie, un passante si è fermato e ha cominciato a registrare Gary e moglie mentre li insultava. L'uomo, come riporta il video diffuso poi su vari social quale X, avrebbe offeso numerose volte il calciatore, chiamandolo "pazzo" e "fot***a tr**a". Oltre agli insulti gratuiti, l'uomo era accompagnato da un cane di grossa taglia, cane che sembrava pronto a partire all'attacco se il suo padrone lo avesse liberato. O almeno così è secondo Gary Neville.
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Gary Neville: "Aveva un cane molto pericoloso"Durante la puntata del podcast, l'ex terzino del Manchester United ha parlato dell'accaduto per la prima volta. "Aveva, presumo, un cane molto aggressivo al guinzaglio. Pensavo che lo avrebbe lasciato andare". E ha poi aggiunto: "Pensavo che fosse uno di quei casi in cui fa così - mimando il gesto di lasciare il guinzaglio - e il cane parte". I due tornavano da un concerto al quale avevano assistito in compagnia di Roy Keane. Ma l'ex stella dei Reds era preoccupato sopratutto per sua moglie: "È la prima volta che succede una cosa del genere, ma quando sei con tua moglie hai più paura".
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