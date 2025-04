Polemica contro gli organizzatori: ecco che cosa è accaduto al Barcellona

Un video, andato virale nelle ultime ore in Spagna, mostra infatti un Pedri infuriato contro uno degli organizzatori del post gara della finalissima di Coppa del Re. Il centrocampista del Barcellona infatti si lamenta di non poter avere al suo fianco alcuni dei suoi familiari per via di un'assenza di accrediti. Il problema, come riportato da alcuni organi di stampa spagnoli come 'Marca' e 'Relevo', sarebbe legato all'assegnazione che la lega calcio spagnola avrebbe fatto di questi biglietti speciali, dati in gran parte a creatori di contenuti come affermato, nel video virale, da un altro personaggio al fianco di Pedri, alcuni sostengono un calciatore.