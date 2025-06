Klopp attacca: “La peggior idea mai realizzata nel calcio”

Il neo ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, ha duramente criticato la nuova formula del Mondiale per Club, che per la prima volta prevede 32 squadre ogni quattro anni. In un’intervista al quotidiano tedesco Welt, Klopp ha puntato il dito contro FIFA: "Il Mondiale per Club è la peggior idea mai implementata nel calcio. È stato ideato da persone che non hanno nulla a che fare con il calcio quotidiano".