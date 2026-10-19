Le proteste contro il carovita degenerano in devastazione totale. Incendi e saccheggi mettono a soqquadro grandi città come Parigi, Marsiglia e Lione, distruggendo in gran parte anche il municipio di Limoges. Le forze dell'ordine arrestano 2397 persone e registrano 997 agenti feriti, di cui sette in modo grave. Di fronte a questo scenario apocalittico, l'ex campione del mondo Emmanuel Petit pubblica un durissimo video sui social e attacca i responsabili dei disordini.

"Non ci sono parole per esprimere quello che provo. Nutro una rabbia profonda, dentro di me, per le persone che dovrebbero essere come me, nate francesi, ma a quanto pare non gliene importa niente di avere un passaporto francese. Sono persino convinto che odino la Francia", tuona l'ex centrocampista. Petit esprime totale vicinanza alla polizia e non usa mezzi termini contro i saccheggiatori: "Oggi ho voglia di scendere in strada e picchiare tutti questi piccoli idioti. È sempre lo stesso modus operandi, indossano passamontagna, perché la vigliaccheria è quello che li unisce".

La solidarietà ai manifestanti e l'attacco a Macron

L'attualescinde però la figura deida quella dei manifestantiverso i quali esprime invece grande"Li capisco perfettamente, perché anch'io sono stufo marcio di essere spremuto come un limone dalle tasse", precisa l'ex calciatore. Questa netta presa di posizione offre al'assist perfetto per attaccare frontalmente la classee il presidente EmmanuelL'invettiva del cinquantaseienne colpisce duramente letransalpine: "Fate molta attenzione a ciò che fate, a ciò che dite e a come proteggete i cittadini onesti in Francia, perché oggi basta. Non ci sono soldi per la polizia, non ci sono soldi per l'esercito, non ci sono soldi per gli ospedali, non ci sono soldi per le scuole, non ci sono soldi per nessuno, tranne che per voi politici. Ma dove siete? Cosa fate?".

PARIGI, FRANCIA - 5 DICEMBRE: Emmanuel Petit partecipa alla conferenza stampa del Pallone d'Oro FIFA il 5 dicembre 2011 a Parigi, in Francia. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

Il messaggio sul vero patriottismo e l'integrazione

Nella parte conclusiva del suo lungol'ex stella dirivolge un forte messaggio di speranza "A tutti coloro che credono ancora profondamente che la Francia sia un Paese superbo".traccia una linea netta tra chila nazione e chi rappresenta un vero e propriointerno, invitando questi ultimi a fare lesenza alcun giro di parole. "Bene, continuate così. Io sono come voi, amo il mio Paese, amo tutti gli stranieri che amano il mio Paese, che vogliono integrarsi", dichiara con orgoglio l'ex giocatore. La chiosa finale suona come una sentenza inappellabile contro i fautori del caos: "Ma tutti gli altri, a cominciare dai francesi che non vogliono che la Francia continuino a essere ciò che è, tornate da dove siete venuti, non abbiamo bisogno di voi".