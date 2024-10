Pioli torna on fire: settima vittoria consecutiva con l’Al Nassr

Stefano Pioli è ufficialmente tornato on fire. L'ex tecnico del Milan, approdato a Riyadh dopo l'esonero di Luis Castro, continua a volare sia in campionato che nella Champions League asiatica. Dalla sua nomina il 18 settembre, l’ex tecnico rossonero ha portato a casa sette vittorie conquistando, 12 punti in classifica nella Saudi Pro League e riportando la squadra capitanata da Cristiano Ronaldo al terzo posto, a sole 4 lunghezze dall’Al-Hilal capolista. L’ultimo trionfo arriva proprio questa sera: all’Al Nassr è bastato il guizzo di testa di Laporte per espugnare l’Estenghal nel match valido per la terza giornata di AFC Champions League.