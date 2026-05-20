Ospite a The Bridge, podcast di Tchouameni su YouTube, Paul Pogba è tornato sulla deplorevole vicenda che lo ha visto protagonista insieme a suo fratello. Il fratello del centrocampista del Monaco all'epoca mise in atto un tentativo di estorsione proprio ai danni del "Polpo".

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L'accaduto

MONTE CARLO, FRANCIA - 03 OTTOBRE: Paul Pogba dell’AS Monaco FC durante la partita di EuroLeague tra AS Monaco Basket e Dubai Basketball alla Salle Gaston Medecin il 3 ottobre 2025 a Monte Carlo, Francia. (Foto di Alfonso Cannavacciuolo/Euroleague Basketball via Getty Images)

Chiacchierando col connazionale francese Tchouameni nel podcast The Bridge, Paul Pogba è tornato a raccontare quanto accaduto nel 2022. All'epoca l'ex centrocampista della Juventus fu tenuto prigioniero da due persone in maschera in un appartamento sulla Seine-et-Marne. Come rivelarono le indagini, dietro il rapimento c'era proprio il fratello di Paul, Mathias. Il fratello del calciatore escercitò inoltre notevoli pressioni sul "polpo", sulla sua famiglia e sui suoi contatti più stretti, nel tentativo di estorcere una somma vicina ai 13 milioni di euro. In seguito al processo Mathias più altri cinque imputati, tutti conoscenti di Paul, furono riconosciuti colpevoli di estorsione e sequestro di persona, e condannati con delle pene detentive fino agli otto anni.

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Durante la puntata del podcast il francese è tornato quindi ad affrontare tutto ciò che ha dovuto passare insieme alla sua famiglia. ". Sono stati tempi molto difficili per la famiglia, per i quartieri e per l'Africa. Noi rappresentiamo anche l'Africa. Quando vieni dai quartieri popolari, ci sono valori e codici.".Per Pogba ora è tutto sistemato: "La cosa più importante è mia madre. Lei è serena. Noi fratelli risolviamo le cose tra di noi.". Ora il francese ex Manchester United è padre di famiglia: ". Inoltre, il fatto che mio padre non ci sia più ha significato la mancanza di un punto di riferimento. Tutto inizia così, con una mancanza di comunicazione. Ma ho imparato molto". Ha imparato, perché questa era una prova messagli davanti dalla vita: "Era la mia prova.".

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