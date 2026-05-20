"Ora è tutto sistemato": così Paul Pogba a The Bridge, parlando del rapporto con suo fratello dopo l'estorsione subita.
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Ospite a The Bridge, podcast di Tchouameni su YouTube, Paul Pogba è tornato sulla deplorevole vicenda che lo ha visto protagonista insieme a suo fratello. Il fratello del centrocampista del Monaco all'epoca mise in atto un tentativo di estorsione proprio ai danni del "Polpo".
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L'accaduto
Chiacchierando col connazionale francese Tchouameni nel podcast The Bridge, Paul Pogba è tornato a raccontare quanto accaduto nel 2022. All'epoca l'ex centrocampista della Juventus fu tenuto prigioniero da due persone in maschera in un appartamento sulla Seine-et-Marne. Come rivelarono le indagini, dietro il rapimento c'era proprio il fratello di Paul, Mathias. Il fratello del calciatore escercitò inoltre notevoli pressioni sul "polpo", sulla sua famiglia e sui suoi contatti più stretti, nel tentativo di estorcere una somma vicina ai 13 milioni di euro. In seguito al processo Mathias più altri cinque imputati, tutti conoscenti di Paul, furono riconosciuti colpevoli di estorsione e sequestro di persona, e condannati con delle pene detentive fino agli otto anni.
Pogba: "I miei figli non litigheranno come me e mio fratello"Durante la puntata del podcast il francese è tornato quindi ad affrontare tutto ciò che ha dovuto passare insieme alla sua famiglia. "Mia madre sta molto bene, le cose vanno meglio. Sono stati tempi molto difficili per la famiglia, per i quartieri e per l'Africa. Noi rappresentiamo anche l'Africa. Quando vieni dai quartieri popolari, ci sono valori e codici. Queste sono prove della vita, bisogna andare avanti".
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