Pogba sul suo futuro: “Punto sempre ai migliori club, ma non dipende solo da me”

Il ritorno in campo di Paul Pogba è alle porte. Dopo la risoluzione del contratto con la Juventus , avvenuta lo scorso novembre, e una squalifica per doping ridotta in appello a 18 mesi, l'ex campione del mondo francese potrà tornare a giocare dal 10 marzo 2025. In attesa di scoprire quale sarà la sua prossima squadra, Pogba si è raccontato durante un’intervista con lo streamer francese AmineMaTue su Twitch, aprendosi apertamente sul suo futuro.

Pogba non ha negato di aver ricevuto delle offerte, facendo chiarezza su quelle che ha deciso di declinare: "Ci sono proposte, alcune interessanti e altre meno. Sono arrivate offerte dalla Russia, ma non è il mio obiettivo. Ne abbiamo altri...", ha spiegato il 31enne, evidenziando come le sue priorità siano rivolte a opportunità più ambiziose.

La possibilità di un club in Champions

Tra i temi toccati, Pogba non ha nascosto il desiderio di tornare a giocare ai massimi livelli, magari in un club impegnato nella più prestigiosa competizione europea: "Una squadra che gioca la Champions? Perché no. Se arriva, ovviamente, perché no. Puntiamo sempre ai migliori club, però non dipende solo da me ma da molte altre cose. Si vedrà...", ha dichiarato l'ex centrocampista della Juventus, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro. Con la scadenza della squalifica ormai vicina, Paul Pogba si prepara a voltare pagina e a tornare protagonista nel panorama calcistico internazionale. Le sue parole riflettono l'ambizione e la determinazione, con l’obiettivo di trovare una squadra che gli permetta di competere ai massimi livelli e di esprimere al meglio il suo talento. In questo senso, i prossimi mesi saranno decisivi per definire il futuro del francese, che punta a scrivere un capitolo del tutto nuovo nella sua carriera.