Il Porto sfida il Benfica: come le squadre arrivano al Classico di domenica

Come arriva il Porto alla sfida di domenica?

Il Porto vive una situazione di classifica più complicata del Benfica. A sette partite dal traguardo è a -9 dallo Sporting e dalle Aguias, che occupano la vetta della classifica in coabitazione. La squadra, allenata da Martin Anselmi, ha faticato nel corso del campionato a trovare la continuità necessaria per intaccare la zona Champions League, che in Portogallo corrisponde alle prime due posizioni. Pertanto, in questo finale, dovrà difendere dagli assalti dello Sporting Braga un posto ai preliminari della prossima Europa League. Nel girone di ritorno, poi, il rendimento dei Dragoes contro le formazioni di alta classifica non ha rispettato le aspettative. Sono soltanto 3 punti nelle quattro partite in cui i biancazzurri si sono opposti a squadre tra le prime sei in graduatoria. Per impensierire il Benfica servirà dunque un’inversione di tendenza.