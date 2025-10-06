L'ex tecnico di Inter e Real Madrid ha commentato la partita dei suoi, rivelando anche il nome dell'unico giocatore affetto dal virus

Jacopo del Monaco 6 ottobre - 10:14

Il Classico tra il Porto di Francesco Farioli ed il Benfica di José Mourinho non ha avuto un vincitore. La gara di ieri sera, valevole per l'ottava giornata della Primeira Liga, è terminata 0-0. Attualmente, i Dragões sono ancora primi con 22 punti mentre le Aguias occupano il terzo posto con quattro punti in meno. Al termine della sfida, lo Special One ha parlato nella consueta conferenza stampa post-partita.

Porto-Benfica, Mourinho: "Venivamo da un periodo difficile. Non volevamo perdere" — Il big match dell'ottava giornata della massima divisione portoghese tra Porto e Benfica è terminato a reti bianche. La squadra di Lisbona esce dall'Estadio do Dragao con un punto importante. Al termine della gara, Mourinho, tra l'altro ex tecnico dei Dragões con cui ha vinto la Champions League 2003/2004, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole: "La nostra situazione era complicata. Non potevamo andare via da qui a -7 dal Porto e volevamo un punto. Come ho detto ai ragazzi, non me la sentivo di rischiare per vincere e hanno capito che la gara era sotto controllo e che non volevamo perdere. Il Porto poteva perdere, ma noi venivamo da un periodo difficile".

In seguito, l'ex Inter e Real Madrid ha parlato anche dello Sporting Lisbona: "Anche loro hanno pareggiato e fin dall'inizio noi eravamo quelli che avevano più da perdere. Non abbiamo perso la distanza né dal Porto né dallo Sporting. Siamo ancora vivi". Poi, il tecnico ha parlato della sua squadra: "Sono stati fantastici. Siamo arrivati qui con grande personalità e compostezza. Trubin ha fatto una sola parata mentre l'unico tiro è stato quello di Mora che ha preso il palo. Abbiamo fatto tutto ciò su un campo difficile contro una squadra che ha sempre vinto. Stiamo crescendo ed in questa settimana abbiamo avuto partite difficili". A causa del virus che ha colpito il Benfica ultimamente, Mou ha dichiarato che Ivanovic ha avuto una ricaduta: "Potevo prenderlo in considerazione per sostituire Pavlidis, che era stanco".

La critica di Bednarek: "Il Benfica voleva solo difendere e rallentare il gioco" — Al termine del Classico, il difensore centrale del Porto Jan Bednarek ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la gara. Il polacco, oltre a parlare della prestazione della sua squadra, ha anche commentato il modo in cui ha giocato il Benfica: "Noi abbiamo giocato una partita matura con le nostre occasioni, ma è stata una giornata sfortunata e meritavamo di più. Sono cose che succedono nel calcio ed ora dobbiamo andare avanti. Loro sono venuti qui per sopravvivere, volevano solo difendere e rallentare il gioco per la maggior parte della gara".