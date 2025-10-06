Oltre a questo disagio, che ha portato il club di Lisbona a protestare contro la Lega, ci sarebbero stati anche degli scontri

Jacopo del Monaco 6 ottobre - 10:58

Nel corso della partita di ieri sera contro il Porto, un episodio spiacevole ha coinvolto alcuni tifosi del Benfica. Arrivati ad Oporto per supportare la loro squadra nel Classico, un centinaio di loro ha potuto accedere nel settore ospiti solo alla fine primo tempo. Il club di Lisbona, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che presenterà un reclamo alla Lega portoghese per questa vicenda.

Tifosi del Benfica fatti entrare in ritardo nello stadio del Porto: l'attacco delle Aguias — Ieri sera l'ottava giornata della Primeira Liga ha trovato la sua conclusione col pareggio a reti bianche tra il Porto di Francesco Farioli ed il Benfica di José Mourinho. Con questo risultato, i Dragões restano primi con 22 punti mentre le Aguias sono terze con quattro punti in meno. Tuttavia, alcuni tifosi arrivati da Lisbona sono andati incontro ad un episodio alquanto spiacevole, che in un campionato come quello del Portogallo non dovrebbe mai capitare. Come riportato dal quotidiano sportivo portoghese A Bola, un centinaio di tifosi del Benfica hanno fatto il loro ingresso nel settore ospiti dello stadio soltanto al termine della prima frazione di gioco. Oltre a ciò, nell'impianto sportivo si sarebbero verificati anche degli scontri prima tra gli stessi tifosi ospiti e poi con le forze dell'ordine.

Con un comunicato ufficiale, il Benfica ha annunciato che presenterà un reclamo alla Lega per quanto accaduto: "Il Benfica ringrazia i propri tifosi per il loro sostegno durante tutta la partita all'Estádio do Dragão. Proviamo profondo rammarico perché molti hanno potuto accedere ai loro posti a pagamento solo dopo la fine del primo tempo. Un campionato così importante non può permettersi simili fallimenti, soprattutto quando colpiscono i tifosi. Il club presenterà un reclamo alla Liga Portugal e chiederà conto di questo inaccettabile servizio scadente ai propri tifosi".