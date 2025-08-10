Porto-Vitoria Guimaraes: dove vedere la Liga Portugal in diretta streaming

Inizia il campionato dei Draghi: tra i nuovi acquisti spicca sicuramente quello di Gabri Veiga. La prima partita ufficiale è tutt'altro che scontata contro i Conquistadores

Alessandro Savoldi 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 18:02)

La Liga Portugal Betclic del Porto di Francesco Farioli inizia dall’Estadio do Dragao, ospite il Vitoria Guimaraes. Calcio d’inizio previsto per domenica 11 agosto, ore 21.45. Ecco le ultime notizie, le formazioni e dove vedere la partita in streaming.

L'avvicinamento alla stagione delle due squadre — Dopo l’esperienza tutt’altro che positiva del Mondiale per club il Porto torna a giocare nel campionato portoghese. L’avvicinamento dei biancoblù alla Liga Portugal è stato positivo: due amichevoli, due vittorie, la seconda particolarmente prestigiosa. Gli uomini di Farioli hanno infatti battuto l’Atletico Madrid.

I Dragoes hanno chiuso la scorsa stagione al terzo posto. Un risultato deludente, visto che la squadra di Oporto non è mai stata davvero coinvolta nella lotta per il titolo. Il rendimento sotto le aspettative ha costretto la dirigenza a optare per l’esonero di Martin Anselmi. Sul mercato invece sono arrivati diversi nomi importanti: Luuk de Jong, Jan Bednarek, Alberto Costa, dalla Juventus, e il danese Victor Froholdt, mediano classe 2006. Definitivo inoltre il trasferimento di Neuhen Perez dall’Udinese.

Un altro nome da seguire con attenzione è quello di Borja Sainz. L’ex Norwich è reduce da 18 gol nella scorsa Championship e su di lui ci sono grandi aspettative. In uscita invece Joao Mario, protagonista dello scambio con la Juventus per Costa, Otavio, Fabio Vieira e Conceicao, riscattato dalla Juventus.

Il Vitoria Guimaraes ha iniziato la sua stagione con settimane d’anticipo rispetto al Porto. La preparazione degli uomini di Luis Pinto è cominciata a inizio luglio, un gap che potrebbe farsi sentire nella partita di domani. La scorsa stagione dei bianconeri è stata però altrettanto eludente. Il Vitoria ha infatti mancato la qualificazione alle coppe europee, chiudendo al sesto posto. In questo campionato l'obiettivo di Pinto è riportare sul palcoscenico del calcio internazionale il club.

Porto-Vitoria Guimaraes: le probabili formazioni — Farioli schiererà il Porto con il suo classico 4-3-3. Confermato tra i pali Diogo Costa, ormai una garanzia per i Dragoes. In difesa ci sarà Neuhen Perez, al fianco del nuovo acquisto Bednarek. Corsia di destra affidata all’ex Juve Alberto Costa, a sinistra il giovanissimo Martim Fernandes, altro prospetto interessante da seguire in questa stagione. A centrocampo con Gabri Veiga, al ritorno in Europa dopo l’esperienza araba, ci saranno Froholdt e Alan Varela. Davanti la rivelazione della scorsa stagione, Samu, con Pepe e Borja Sainz come ali.

Luis Pinto risponde disponendo così la sua squadra per Porto-Vitoria Guimaraes. Il 3-4-3 dei bianconeri vede il brasiliano Charles tra i pali, protetto da Toni Borevkovic, Rodrigo Abascal e Miguel Nobrega, neo-acquisto di questa sessione di mercato. Largo a destra Vando Felix, mentre a sinistra ci sarà Joao Mendes. A dirigere il centrocampo il duo composto da Tiago Silva e Tomas Handel. Infine il tridente, con una novità. A destra ci sarà Nuno Santos, in posizione da nove Nelson Oliveira e a sinistra il giovanissimo francese Oumar Camara. Il classe 2007 è arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain e in Portogallo cercherà lo spazio per emergere.

PORTO (4-3-3): D.Costa; A.Costa, Perez, Bednarek, Martim; Veiga, Varela, Froholdt; Pepe, Samu; Sainz. Allenatore: Francesco Farioli

VITORIA GUIMARAES (3-4-3): Charles; Borevkovic, Abascal, Nobrega; Felix, Silva, Handel, Mendes; Santos, Oliveira, Camara. Allenatore: Luis Pinto

Porto-Vitoria Guimaraes: dove vedere la Liga Portugal in diretta LIVE — La sfida tra Porto e Vitoria sarà visibile esclusivamente in streaming su Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione del campionato lusitano in Italia. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di domenica 11 agosto per la prima di Farioli in Portogallo.